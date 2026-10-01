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Parkta geride kalan eşyalar şüphelilerin kaçışını ortaya çıkardı

Kayseri Melikgazi Germir Mahallesi'nde parka giden polis, bıçaklı kavga ihbarı üzerine geldi; şüpheliler kaçtı, geride mont, telefon ve çanta kaldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Parkta geride kalan eşyalar şüphelilerin kaçışını ortaya çıkardı

Parkta geride kalan eşyalar şüphelilerin kaçışını ortaya çıkardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Germir Mahallesi 422 Sokak üzerindeki parkta çıkan olay, bıçaklı kavga ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerini alarma geçirdi. İhbarı duyan şahıslar ekipler gelmeden bölgeden kaçarken, ekipler park ve çevresinde inceleme yaptı.

olay yerinde bulunan eşyalar:

İnceleme sırasında çimlerin üzerinde mont, cep telefonu ve sırt çantası gibi eşyalar bulundu. Bulunan malzemeler, olay yeri tutanağı düzenlenerek muhafaza altına alındı.

polis çalışmasını sürdürüyor:

Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen şahısların yakalanması için polis ekipleri soruşturma başlattı ve park çevresinde güvenlik kamerası kayıtları ile görgü tanıklarının ifadelerine yöneldi. Eşyalar adli sürecin gerektirdiği şekilde emniyette tutuluyor.

Kavga şüphelileri kaçtı geriye eşyaları kaldı

Kavga şüphelileri kaçtı geriye eşyaları kaldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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