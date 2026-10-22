Parlamentoya sıçrayan sokak gerilimi milletvekilleri arasında arbede

Parlamento oturumunda tansiyon tırmandı

Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama aleyhindeki istifa çağrılarıyla süren hükümet karşıtı gösterilerin yarattığı gerilim bugün parlamentoya da sıçradı. Protestoların başlamasından sonra gerçekleştirilen ilk genel kurul oturumunda muhalefetteki Demokrat Parti (PD) ile iktidardaki Sosyalist Parti (PS) milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Arbedenin çıkış nedeni ve gelişimi:

Parlamentodaki gerginlik, muhalefet milletvekillerinden birinin iktidar sıralarına giderek oylama kartlarını almaya çalışmasıyla başladı. Olay diğer milletvekillerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrolden çıktı. Arbede, Demokrat Partili Fidel Kreka ile Sosyalist Partili eski İçişleri Bakanı Ervin Hoxha arasında yaşanan kavgayla doruğa ulaştı; iddialara göre Kreka elinde tuttuğu bir cisimle Hoxha'ya vurdu ve itti, Hoxha da karşılık verdi. Görüntülerde milletvekillerinin olay yerinde toplandığı, birbirlerine hakaret ettiği ve karşılıklı olarak birbirlerini engellemeye çalıştığı görüldü. Müdahaleye parlamentonun güvenlik görevlileri girdi.

Parlamento Başkanı Niko Peleshi oturum gündemini sürdürmeye çalışsa da, bir saat süren gerginliğin ardından oturum sona erdirildi. Olayların ardından iktidardaki PS grup, aralarında Fidel Kreka'nın da olduğu bazı PD milletvekillerinin 60 gün boyunca parlamento oturumlarına katılmaktan men edilmesini talep etti. Başvuruda muhalefet milletvekilleri; parlamentonun normal işleyişini engellemek, kürsüyü kapatmak, oylama sürecini ihlal etmek, hakaret ve iktidar partili milletvekillerine su şişeleriyle vurmakla suçlandı.

Sokaklar ve sağlık bilançosu:

Ülkedeki gösteriler 10. gününde devam ederken, Başbakan Edi Rama'nın diyalog çağrısına karşı protestocular Başbakanlık önündeki sandalyeleri ve bu kez üzerine diyalog çağrısı yerleştirilen beton oturma bloklarını devirdi. Protestoya öğrenciler ve öğretim üyelerinin de katıldığı, taleplerin Rama'nın istifası yönünde ısrarla tekrarlandığı bildirildi. Arnavutluk Sağlık Bakanlığı verilerine göre 13 Ekim'den bu yana Tiran ve diğer şehirlerdeki gösterilerde 192 polis, 92 eylemci ve 36'sı bölgeden geçenler olmak üzere toplam 320 kişi yaralandı.

Parlamentoda yaşanan arbede, ülke genelindeki sokak gösterilerinin meclis gündemine doğrudan yansımasının somut bir örneği oldu ve yasama sürecinin normal akışını etkiledi. Olayların ardından siyasi tansiyonun düşürülmesi için atılacak adımlar ve olası disiplin süreçleri takip edilecek.

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Arnavutluk’ta parlamentoda milletvekilleri arasında arbede yaşandı.