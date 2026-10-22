Servis şoförüne bilinçli taksirden 5 yıl 10 ay hapis

Olayın gelişimi:

4 Şubat'ta Gebze ilçesi Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi önündeki Bilgi İlkokulu çıkışında, 1. sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu (6) servis minibüsünün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü İ.C. (46) tutuklandı. Küçük kızın cenazesi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Basat köyünde toprağa verildi.

Duruşma ve aile beyanları:

Davanın 5. celsesi Gebze 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Maktulün annesi Serpil Tabakoğlu ve babası Fatih Tabakoğlu ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu; ev hapsindeki sanık davaya katılmadı. Anne Tabakoğlu, olayda sorumluluğu bulunan kişilerin görevlerini yerine getirmediğini belirterek, "Kızım servisinin peşinden koşmak zorunda kaldı" dedi ve olası kast unsurlarının oluştuğunu savundu.

Avukatların görüşleri ve raporların değerlendirilmesi:

Katılan aileyi temsil eden avukat Kübra Süleyman, Adli Tıp Kurumu raporuna atıfta bulunarak Ela'nın kazada kusurunun bulunmadığını, şoförün araç içindeyken yapılan uyarıları dikkate almadığını ve gerekli tedbirleri almadığını söyledi. Sanık müdafii Tamer Ayhan ise çocuğun aracın kör noktasında olduğunu, sanığın uyarıları duyduğuna ilişkin somut delil bulunmadığını ve dosyadaki raporlar arasında çelişkiler olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme kararı ve gerekçesi:

Cumhuriyet savcısının sanık hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etmesinin ardından mahkeme, sanık İ.C.'ye 5 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdi. Heyet, sanığın asli kusurlu olduğunu belirledi; olay sonrası araçtan ayrılıp tekrar binerek servis firmasının tabelasını sökmesi gibi davranışları dikkate alarak takdiri indirim uygulamadı.

Mahkeme, sanığın tekrar tutuklanması talebini reddetti; konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrolü kaldırdı ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

KOCAELİ'DE OKUL ÇIKIŞINDA SERVİS ARACININ ÇARPMASI SONUCU YAŞAMINI YİTİREN 6 YAŞINDAKİ ELA TABAKOĞLU’NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA KARAR ÇIKTI. SERVİS ŞOFÖRÜ 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALIRKEN, EV HAPSİ İSE KALDIRILDI.