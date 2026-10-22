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Aydın'a yeşil yatırım: üniversite iş birliğiyle 100 milyonluk üretim tesisi

Aydın Büyükşehir ve ADÜ, Koçarlı Çakmar'da 43 bin m² alana 100 milyon liralık ağaç-fidan tesisi kuruyor; ziraat öğrencilerine uygulamalı eğitim sağlanacak.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın'a yeşil yatırım: üniversite iş birliğiyle 100 milyonluk üretim tesisi

Protokol ve tesisin kapsamı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle il merkezine yeni bir üretim tesisi kazandırılıyor. Protokol kapsamında 43 bin metrekarelik alanda, yaklaşık 100 milyon lira değerindeki ağaç ve fidan üretim tesisi Koçarlı Çakmar Mahallesi'nde kurulacak.

Projenin amacı, kentin yeşil dokusunu güçlendirmek ve park, bahçe ile rekreasyon alanları için sürdürülebilir bir bitkisel materyal kaynağı oluşturmak. Tesis, üretim kapasitesi ve bakımı açısından yerel ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlandı.

Eğitim, uygulama ve sürdürülebilirlik:

Başkan Özlem Çerçioğlu, yapılan protokolle ADÜ ile iş birliği içinde hem üretim hem de eğitim hedeflerinin gerçekleştirileceğini belirtti. ADÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri tesisin üretim süreçlerinde aktif rol alarak uygulamalı eğitim fırsatı bulacak; bu sayede teorik eğitimin saha deneyimiyle desteklenmesi hedefleniyor.

Tesisin işletme modeli, yerel peyzaj uygulamalarına uygun bitkisel materyal sağlarken aynı zamanda kaynak verimliliği ve uzun vadeli bakım planları dikkate alınarak tasarlandı. Belediye yetkilileri ve üniversite temsilcileri, iş birliğinin kentin geleceğine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Özlem Çerçioğlu, protokole imza atan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve ekibine teşekkür ederek projenin Aydın için kalıcı bir değer yaratacağını vurguladı. Kurulum ve üretim aşamalarında ilerleme kaydedildikçe kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacak.

AYDIN’A 100 MİLYONLUK AĞAÇ VE FİDAN ÜRETİM TESİSİ

AYDIN’A 100 MİLYONLUK AĞAÇ VE FİDAN ÜRETİM TESİSİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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