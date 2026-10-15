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Patnos devlet hastanesi'nde meme sağlığı bilinci yükseliyor

15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü'nde Patnos Devlet Hastanesi düzenlediği etkinlikle erken teşhis, düzenli tarama ve sağlıklı yaşamın önemini vurguladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Serkan Varol

Patnos devlet hastanesi'nde meme sağlığı bilinci yükseliyor

Patnos Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği

15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü kapsamında Patnos Devlet Hastanesi'nde yapılan bilgilendirme etkinliğinde, meme sağlığının korunması ve erken teşhisin önemi öne çıkarıldı. Etkinlikte sağlık çalışanları tarafından katılımcılara hem dikkat edilmesi gereken belirtiler hem de düzenli taramaların gerekliliği hakkında kapsamlı açıklamalar yapıldı.

etkinlikte öne çıkan uyarılar:

Konuşmalarda, meme veya koltuk altında fark edilen kitle, meme başı akıntısı ve ciltteki değişiklikler gibi bulguların ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, bu tür belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti ve kişisel risk durumlarına göre hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Katılımcılara ayrıca sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve ideal vücut ağırlığının korunmasının meme sağlığı açısından önemli olduğu hatırlatıldı. Yaşlarına ve kişisel risk faktörlerine uygun tarama programlarına katılmanın, erken tanı ve tedavi başarısını artırdığı üzerinde duruldu.

hastanede sunulan görüntüleme hizmetleri:

Patnos Devlet Hastanesi, meme sağlığı hizmetleri kapsamında mamografi ve meme ultrasonografisi gibi tetkikleri sunuyor. Etkinliğe başvuran hastalar gerekli görüntüleme işlemleri için yönlendirilirken, sağlık ekipleri tarama programlarına düzenli katılım çağrısını yineledi.

Hastane yetkilileri, meme kanserinde erken tanının tedavi başarısını artırdığı bilincini güçlendirmek amacıyla toplumsal farkındalığı artırma çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek vatandaşları düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeye davet etti.

PATNOS DEVLET HASTANESİNDE, 15 EKİM DÜNYA MEME SAĞLIĞI GÜNÜ KAPSAMINDA MEME SAĞLIĞI KONUSUNDA...

PATNOS DEVLET HASTANESİNDE, 15 EKİM DÜNYA MEME SAĞLIĞI GÜNÜ KAPSAMINDA MEME SAĞLIĞI KONUSUNDA FARKINDALIĞI ARTIRMAK VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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