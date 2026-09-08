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Patnos’ta okullar 2026-2027 eğitim yılına yenilenmiş yüzüyle hazır

Patnos'ta 2026-2027 eğitim yılı öncesi süren bakım ve yenileme çalışmalarıyla okullar modern, güvenli ve sağlıklı sınıflarla yeni döneme hazırlanıyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Patnos’ta okullar 2026-2027 eğitim yılına yenilenmiş yüzüyle hazır

Patnos’ta kapsamlı yenileme çalışmaları:

Ağrı’nın Patnos ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçe genelindeki eğitim kurumlarında boya-badana, fiziki altyapı tamiratları, çevre düzenlemeleri ve güvenlik önlemleri öncelikli işleri oluşturuyor. Yapılan müdahalelerin hedefi, öğrencilere daha güvenli, sağlıklı ve modern öğrenme ortamları sunmak.

Çalışma süreci ve sahadaki takip:

İlçe genelinde yürütülen çalışmaları başından beri bizzat takip eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, ekiplerle birlikte sahada bulunarak işlerin koordinasyonunu sağlıyor. Zorlu, uygulanan yenileme ve onarım işlemlerinin eksiksiz tamamlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaları denetliyor ve boya, altyapı, çevre düzenlemesi ile güvenlik adımlarının her birini yakından izliyor.

Yeni döneme hazırlık ve hedefler:

Yürütülen hummalı çalışmanın ardından Patnos’taki sınıflar yeni eğitim dönemini karşılamaya hazır hale geliyor. Yerel yetkililer, önceliklerini öğrencilerin güvenliği ve huzuru üzerine koyarak eğitim kalitesini artırmaya dönük adımları kararlılıkla sürdürüyor. Yenileme hamlesi tamamlandığında okullar pırıl pırıl derslikleri ve iyileştirilmiş altyapısıyla öğrencileri ağırlayacak.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanma sürecini hızlandırmaya devam ederken, velileri ve öğrencileri de yeni döneme ilişkin bilgilendirme ve hazırlıklara dahil ediyor. Patnos’ta eğitim kurumlarının fiziksel koşullarındaki bu iyileştirmelerin, 2026-2027 döneminde eğitimin niteliğine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

PATNOS’TA OKULLAR 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA YENİLENEN YÜZÜYLE HAZIR

PATNOS’TA OKULLAR 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA YENİLENEN YÜZÜYLE HAZIR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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