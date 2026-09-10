Dolar 48,4890 +0,01%
Euro 56,4981 -0,01%
Bist 14.378,17 -0,88%
Altın Gram 6.871,10 -1,19%
EUR/USD 1,1628 -0,09%
Brent Petrol 104,66 +3,41%
--°

Pazarda iade gerilimi zabıtanın müdahalesiyle sonlandı

Eskişehir Odunpazarı'ndaki pazar yerinde bir kadın müşterinin kot pantolon iadesi talebi, satıcıyla tartışmaya dönüşünce zabıta araya girip olayı yatıştırdı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:12

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 16:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Pazarda iade gerilimi zabıtanın müdahalesiyle sonlandı

Pazarda iade gerilimi zabıtanın müdahalesiyle sonlandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesinde kurulan semt pazarında, bir kadın müşterinin satın aldığı kot pantolon iadesi talebi tartışmaya dönüştü. Alışveriş sırasında başlayan sözlü anlaşmazlık, pazarda kısa süreli gerginlik yarattı.

Olayın gelişimi:

Müşteri ile pazarcı esnafı arasında iade şartları üzerine görüş ayrılığı yaşandı; taraflar zaman zaman seslerini yükseltti. Çevredeki vatandaşlar ve diğer esnafın dikkatini çeken tartışma, pazarın işleyişini olumsuz etkilemeye başladı.

Müdahale ve sonuç:

Pazar yerinde görevli zabıta ekipleri hızla müdahale ederek tarafları ayırdı ve arabuluculuk yaptı. Yapılan girişimler sonrası gerginlik yatıştırıldı, taraflar sakinleştirildi ve olay büyümeden sonlandırıldı.

ESKİŞEHİR&#039;DE KURULAN SEMT PAZARINDA, BİR KADIN MÜŞTERİ İLE PAZARCI ESNAFI ARASINDA KOT PANTOLON...

ESKİŞEHİR'DE KURULAN SEMT PAZARINDA, BİR KADIN MÜŞTERİ İLE PAZARCI ESNAFI ARASINDA KOT PANTOLON İADESİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMA, ZABITA EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SONLANDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm alanındaki boş binada çatı yangını: can kaybı yo...
images

Fevzi Paşa İlkokulu önünde yaya araç çarpması sonucu yaralandı
images

iş makinesine sıkışan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
images

Mamak'ta hırdavat dükkanında amca polise başvurarak yeğenini öldürdüğünü bildird...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm alanındaki boş binada çatı yangını: can kaybı yok

Fevzi Paşa İlkokulu önünde yaya araç çarpması sonucu yaralandı

iş makinesine sıkışan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Tekke barajı bölge tarımını güçlendirecek, Balta sahada inceleme yaptı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı