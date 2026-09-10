Pazarda iade gerilimi zabıtanın müdahalesiyle sonlandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesinde kurulan semt pazarında, bir kadın müşterinin satın aldığı kot pantolon iadesi talebi tartışmaya dönüştü. Alışveriş sırasında başlayan sözlü anlaşmazlık, pazarda kısa süreli gerginlik yarattı.

Olayın gelişimi:

Müşteri ile pazarcı esnafı arasında iade şartları üzerine görüş ayrılığı yaşandı; taraflar zaman zaman seslerini yükseltti. Çevredeki vatandaşlar ve diğer esnafın dikkatini çeken tartışma, pazarın işleyişini olumsuz etkilemeye başladı.

Müdahale ve sonuç:

Pazar yerinde görevli zabıta ekipleri hızla müdahale ederek tarafları ayırdı ve arabuluculuk yaptı. Yapılan girişimler sonrası gerginlik yatıştırıldı, taraflar sakinleştirildi ve olay büyümeden sonlandırıldı.

ESKİŞEHİR'DE KURULAN SEMT PAZARINDA, BİR KADIN MÜŞTERİ İLE PAZARCI ESNAFI ARASINDA KOT PANTOLON İADESİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMA, ZABITA EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SONLANDIRILDI.