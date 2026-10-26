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Pazarsuyu'nda 15 yıllık bekleyiş sona erdi, ahşap asma köprü yenileniyor

Giresun Bulancak'ta Pazarsuyu üzerindeki ahşap asma köprünün yenilenmesi için başlanan çalışmalar, 15 yıllık taleplerin ardından bölge halkına nefes aldırıyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Pazarsuyu'nda 15 yıllık bekleyiş sona erdi, ahşap asma köprü yenileniyor

Köprünün yenilenmesine başlandı

Giresun’un Bulancak ilçesinde, Kovanlık grup yolu ile Yeşilhisar köyünü birbirine bağlayan Pazarsuyu üzerindeki ahşap asma köprünün yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Uzun yıllardır çürüyen tahtalar ve artan güvenlik riski nedeniyle tedirginlikle kullanılan köprüde yapılacak yenileme, bölge sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Yapım çalışmasının birkaç ay içinde başlaması ve 15 gün içinde tamamlanacağı yönündeki açıklamalar umut yaratıyor.

yılların birikimi: mahalle sakinlerinin sesi:

Mahalle sakinleri, köprünün yıpranmış yapısının özellikle yağışlı havalarda su seviyesi ve akıntının artmasıyla birlikte tehlike yarattığını belirtti. Vatandaşlar, köprüyü kullanırken yaşanan yaralanma vakaları ve suya düşerek boğulma tehlikesi atlatılan olaylar nedeniyle uzun süredir endişe taşıdıklarını anlattı. 15 yıldır yenileme için yetkililere başvurduklarını söyleyen mahalle sakini Mecit Baş, kendisinin de köprüden düşerek yaralandığını ve defalarca müracaat etmelerine rağmen kaynak yetersizliği nedeniyle sonuç alınamadığını ifade etti.

medyanın duyurusu sonrası başlayan süreç:

Baş ve diğer sakinler, sorunun basında yer almasının ardından yetkililerin harekete geçtiğini, ödenek ve organizasyon sorununun çözülmesiyle çalışmaların hızla başlatıldığını aktardı. Baş, "Basına yansımaların ardından birkaç ay geçmeden köprünün yapımına başlandı. Şimdi de 15 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağı söyleniyor" diyerek hem şaşkınlığını hem de memnuniyetini dile getirdi.

Yeni köprünün tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının günlük ulaşımda daha güvenli bir güzergahta yolculuk edeceği, olası yaralanma ve boğulma risklerinin azalacağı bekleniyor. Mahalle sakinleri, seslerini duyuran ve çalışmayı başlatan yetkililere teşekkür ederken, projenin hızla ve eksiksiz tamamlanmasını umuyor.

KOVANLIK GRUP YOLU İLE YEŞİLHİSAR KÖYÜNÜ BİRBİRİNE BAĞLAYAN PAZARSUYU ÜZERİNDEKİ AHŞAP ASMA...

KOVANLIK GRUP YOLU İLE YEŞİLHİSAR KÖYÜNÜ BİRBİRİNE BAĞLAYAN PAZARSUYU ÜZERİNDEKİ AHŞAP ASMA KÖPRÜNÜN YENİLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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