Pazaryeri belediyesi yağış öncesi ana arterlerde logar temizliği gerçekleştirdi

pazaryeri ilçesinde hazırlık çalışmaları:

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, beklenen yağışlar öncesinde Pazaryeri Belediyesi ekipleri sahaya çıkarak önleyici temizlik çalışması yaptı. İlçe merkezindeki ana arterlerde biriken malzeme ve atıkların temizlenmesiyle logar ve yağmur suyu ızgaralarının işlevselliğinin korunması amaçlandı.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler, ana yollar üzerinde bulunan yağmur suyu ızgaraları ve logarları tıkanmaya neden olabilecek yaprak, çöp ve sedimanlardan arındırdı. Yapılan müdahalelerle olası su birikintilerinin ve yol üstünde oluşabilecek taşkınların önüne geçilmesi hedeflendi.

hedeflenen sonuçlar:

Gerçekleştirilen temizlikle, yağış anında suyun hızlı tahliyesinin sağlanması ve ulaşımda aksama riskinin azaltılması bekleniyor. Çalışma, ilçede olası yağış kaynaklı olumsuzlukları engellemeye yönelik önleyici adımlar arasında yer aldı.

YAĞIŞLAR ÖNCESİ LOGAR TEMİZLİĞİ YAPILDI