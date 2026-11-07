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Osmaneli'nde okul önüne yeni otopark: trafik ve park sorunu hedefte

Osmaneli İlkokulu karşısındaki yeni otopark, belediye çalışmasıyla araç trafiğini ve velilerin park sıkıntılarını azaltmayı, çocukların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmaneli'nde okul önüne yeni otopark: trafik ve park sorunu hedefte

Osmaneli İlkokulu karşısına otopark yapıldı

Osmaneli Belediyesi, öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla Osmaneli İlkokulu karşısındaki boş alanda düzenleme yaptı. Alanın temizliği gerçekleştirilip kısa süreli araç parkına uygun hale getirildi.

Çalışmanın ayrıntıları:

Belediye ekipleri söz konusu alanda temizlik çalışmalarını tamamladı ve zemine mıcır sererek bölgeyi araç parkına uygun hale getirdi. Yapılan düzenlemeyle özellikle sabah ve öğleden sonra yaşanan yoğunlukların hafifletilmesi ve velilerin park konusunda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi hedefleniyor.

Beklenen etkiler:

Yeni otoparkın devreye girmesiyle, okula giriş-çıkış saatleri sırasında trafik akışında düzen sağlanması ve öğrenci güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Kısa vadede park yeri arama sürelerinin azalmasıyla çevredeki araç dolaşımı rahatlayacak.

Başkanın değerlendirmesi:

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun yaptığı açıklamada: "Özellikle öğrencilerimizin okula giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak, velilerimize kolaylık sağlamak ve çocuklarımızın güvenliğini artırmak amacıyla bu alanı hizmete sunduk. Daha düzenli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Osmaneli için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Yeni otopark alanıyla özellikle öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan araç yoğunluğunun azaltılması ve velilerin park konusunda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi hedefleniyor.

OKUL ÇEVRESİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNA OTOPARK ÇÖZÜMÜ

OKUL ÇEVRESİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNA OTOPARK ÇÖZÜMÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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