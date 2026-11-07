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Cumayeri'de iş birliği vurgusu: başkan Koloğlu il jandarma komutanı Mustafa Kılınç'ı ağırladı

Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, Cumayeri Belediyesi'ni ziyaret ederek asayiş ve ortak projelerde iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumayeri'de iş birliği vurgusu: başkan Koloğlu il jandarma komutanı Mustafa Kılınç'ı ağırladı

ziyaretin amacı ve bağlamı:

Düzce İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, görevine başlamasının ardından Cumayeri Belediyesi'ni ziyaret etti. Ağustos ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Albay Kılınç, kentte kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla başlattığı temasları kapsamında ilçe yönetimiyle bir araya geldi.

görüşmede öne çıkan konular:

Samimi bir ortamda gerçekleşen kabulde, Cumayeri ilçesinin genel asayiş durumu, kamu düzeninin korunması ve yerel yönetim ile kolluk kuvvetleri arasında yürütebilecek ortak projeler ele alındı. Taraflar, acil durum yönetimi, devriye planlaması ve toplum güvenliğini artırmaya yönelik iş birliği imkanları üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede kurumlar arası uyumun önemi ve pratik uygulamalarda koordinasyonun nasıl geliştirilebileceği üzerinde duruldu.

başkanın değerlendirmesi ve kapanış:

Başkan Mustafa Koloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kıdemli Albay Mustafa Kılınç'a nazik ziyaret, hoş sohbet ve yakın ilgi için teşekkür etti. Koloğlu, ilçenin huzuru için görev yapan jandarma teşkilatına başarılar dileyerek yeni görevinde muvaffakiyetler temenni etti. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANI JANDARMA KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA KILINÇ, CUMAYERİ BELEDİYE BAŞKANI...

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANI JANDARMA KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA KILINÇ, CUMAYERİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOLOĞLU’NA ZİYARETİNDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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