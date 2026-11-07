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Okul sıralarından Berlin'e: 9 yaşında matematikte gümüş madalya

9 yaşındaki Toprak Hülya Yalçın, Burdur Gölhisar’dan Berlin’deki Einstein Matematik Olimpiyatı’nda 41 ülke içinde gümüş madalya ile dünya ikincisi oldu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okul sıralarından Berlin'e: 9 yaşında matematikte gümüş madalya

Toprak Hülya Yalçın dünya ikincisi oldu

Burdur’un Gölhisar ilçesinde ilkokul 4. sınıf öğrencisi olan Toprak Hülya Yalçın (9), Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Einstein Matematik Olimpiyatında dünya ikinciliği elde ederek gümüş madalya kazandı. Yarışmaya 41 ülkeden öğrenciler katıldı ve Yalçın zorlu sorular karşısında bilgi ve becerisini gösterdi.

Başarı yolculuğu:

Matematiğe olan merakı okul sıralarında başlayan Yalçın, küçük yaşta problem çözmeye ilgi duydu. Ailesinin internetten yaptığı araştırmalar ve okulundaki destekle olimpiyatlara hazırlanmaya başlayan öğrenci, Türkiye’deki yarışmalarda derece aldıktan sonra uluslararası sahneye çıktı. Daha önce Bakü’de düzenlenen bir olimpiyatta bronz madalya kazanan Yalçın, Berlin’deki organizasyonda ise dünya ikincisi oldu.

Ailenin ve öğrencinin sözleri:

Toprak Hülya Yalçın, başarı sürecini şöyle anlattı: "Matematiğe olan merakım sorular çözdükçe, dersleri de sevmekle başladı. Sonra da annem ile babamın internetten araştırmasıyla da olimpiyatlara katıldım. İyi bir sonuç çıkardığımı düşünüyorum ve bu sonucumdan mutluyum. İlerde de matematik öğretmeni olmak istiyorum"

Babasının değerlendirmesi şu şekildeydi: "İki tane kızımız var, büyük kızımız Toprak. Matematiğe ilgisi birinci sınıftan beri vardı. Biz de internetten araştırma yaptık ve kendi hocaları ile görüştük. Daha sonrasında ise bu yarışmalara katılması yönünde karar verdik. Türkiye’deki olimpiyatlarda da derece yapınca Bakü’da yapılan olimpiyatlarda bronz madalya kazandı. Daha sonrasında ise bütün dünyanın katıldığı olimpiyatta ise gümüş madalya aldı. Ailecek de çok mutlu olduk"

Henüz ilkokul 4. sınıfta olmasına rağmen uluslararası alanda elde edilen bu başarı, ailesine ve memleketi Burdur’a gurur yaşattı. Öğrencinin gelecekte matematik öğretmeni olma hedefi ise başarı hikayesinin devam edeceğine işaret ediyor.

BURDUR’UN GÖLHİSAR İLÇESİNDE YAŞAYAN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİSİ TOPRAK HÜLYA YALÇIN&#039;IN (9)...

BURDUR’UN GÖLHİSAR İLÇESİNDE YAŞAYAN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİSİ TOPRAK HÜLYA YALÇIN'IN (9), MATEMATİĞE DUYDUĞU İLGİYLE KATILDIĞI ULUSLARARASI OLİMPİYATTA 41 ÜLKEDEN ÖĞRENCİYİ GERİDE BIRAKARAK DÜNYA İKİNCİSİ OLDU VE GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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