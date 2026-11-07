Bilecik yaylalarında tabak büyüklüğünde kanlıca mantarı bereketi

Bilecik yaylalarında kanlıca bereketi:

Mantar sezonunun başlaması ve yağışların artmasıyla Bilecik yaylalarının yüksek kesimlerinde kanlıca mantarı yoğunluğu gözlemleniyor. Bölgede sezon boyunca çuval çuval, kilolarca mantar toplayan vatandaşlar, ürünlerin bu yıl özellikle büyük ve iri olduğunu söylüyor.

Toplayanların gözlemleri ve nedenleri:

Mantar toplayanlar, yaz yağmurlarının fazla olmasının bu berekete yol açtığını belirtiyor. Sercan Doğan, yağışın etkisiyle mantar bolluğunun olduğunu ve kanlıca mantarını faydaları nedeniyle topladıklarını ifade etti. Birçok kişi mantarları aile tüketimi ve satış için topluyor.

Besin değeri ve güvenlik uyarısı:

Kerim Çelikbilek, mantarın besin değeri yönünden zengin olduğunu vurgulayarak mantarın tüketimde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Ayrıca işin ehli tarafından toplanmasının önemine dikkat çekti ve eğer mantarları bilmiyorsanız zehirlenme ihtimaliniz olabilir uyarısını yaptı. Yerel topluluklar, mantar toplama sırasında deneyimli kişilerle hareket edilmesi ve bilinmeyen türlerin tüketilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

Bu yıl mantarlar adeta tabak büyüklüğünde