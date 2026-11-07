Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Bilecik yaylalarında tabak büyüklüğünde kanlıca mantarı bereketi

Mantar sezonu ve artan yağış, Bilecik yaylalarında kanlıca mantarı bolluğu yarattı; vatandaşlar kilolarca topluyor, toplayanlar faydalarını vurguluyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik yaylalarında tabak büyüklüğünde kanlıca mantarı bereketi

Bilecik yaylalarında kanlıca bereketi:

Mantar sezonunun başlaması ve yağışların artmasıyla Bilecik yaylalarının yüksek kesimlerinde kanlıca mantarı yoğunluğu gözlemleniyor. Bölgede sezon boyunca çuval çuval, kilolarca mantar toplayan vatandaşlar, ürünlerin bu yıl özellikle büyük ve iri olduğunu söylüyor.

Toplayanların gözlemleri ve nedenleri:

Mantar toplayanlar, yaz yağmurlarının fazla olmasının bu berekete yol açtığını belirtiyor. Sercan Doğan, yağışın etkisiyle mantar bolluğunun olduğunu ve kanlıca mantarını faydaları nedeniyle topladıklarını ifade etti. Birçok kişi mantarları aile tüketimi ve satış için topluyor.

Besin değeri ve güvenlik uyarısı:

Kerim Çelikbilek, mantarın besin değeri yönünden zengin olduğunu vurgulayarak mantarın tüketimde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Ayrıca işin ehli tarafından toplanmasının önemine dikkat çekti ve eğer mantarları bilmiyorsanız zehirlenme ihtimaliniz olabilir uyarısını yaptı. Yerel topluluklar, mantar toplama sırasında deneyimli kişilerle hareket edilmesi ve bilinmeyen türlerin tüketilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

Bu yıl mantarlar adeta tabak büyüklüğünde

Bu yıl mantarlar adeta tabak büyüklüğünde

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Oltu'da dayanışma sofralara taşındı: ADEM kursiyerleri 170 bidon turşu hazırladı
images

Diyarbakır’da Anzele Parkı’nın buz gibi sürprizi çocukları titretti
images

Cumayeri'de iş birliği vurgusu: başkan Koloğlu il jandarma komutanı Mustafa Kılı...
images

Okul sıralarından Berlin'e: 9 yaşında matematikte gümüş madalya

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Korumaktan çok fırsat: görme engellilerin kendi hayatlarını kurma hakkı

öğrencileri hedef alan sahte burs tuzağı: kimlikten banka hesaplarına uzanan zincir

Çanakkale'den Türkiye'ye örnek uygulama: kalın bağırsakla yapılan ortotopik yapay mesane

Köy dayanışması Kars'ta çamura saplanan pancar makinesini ve traktörü kurtardı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt