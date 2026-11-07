Erzincan'da kadınlara KADES eğitimi ve broşür dağıtımı

Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve halka açık alanlarda kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında katılımcılara Kadın Acil Destek uygulamasının işleyişi ve pratik kullanımı anlatıldı.

bilgilendirme noktaları:

Çalışma, AVM, Dörtyol Meydanı ve Millet Bahçesi gibi yoğun kullanılan noktalarda yapıldı. Ekipler, uygulamanın indirilme ve hızlı kullanım adımlarını gösterirken, katılımcılara bilgilendirici broşürler de dağıttı. Bu yönlendirmeler, uygulamanın sahada erişilebilirliğini artırmayı hedefledi.

etkinliğin hedefleri:

Faaliyetle KADES ile kadınların şiddetten korunması, acil durumlarda güvenlik birimlerine hızlı ulaşabilmesi ve uygulamanın bilinirliğinin artırılması amaçlandı. Polis ekipleri, katılımcıların sorularını yanıtlayarak uygulamanın sahadaki etkin kullanımına vurgu yaptı.

ERZİNCAN'DA KADINLARA KADES UYGULAMASI ANLATILDI