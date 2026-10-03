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Pazaryeri'nde kaymakamlık kupası başladı, kurumlar sahaya indi

Pazaryeri Kaymakamlık Kupası futbol turnuvası, Cumhuriyet'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında başladı; Kaymakam Muhammet Mustafa Kara açılışı yaptı ve takımlara başarı diledi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pazaryeri'nde kaymakamlık kupası başladı, kurumlar sahaya indi

Pazaryeri'nde turnuva başladı

Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası başladı. Açılışı Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara gerçekleştirdi ve ilk karşılaşmanın başlama vuruşunu yaparak sporculara başarı diledi.

Açılış ve ilk karşılaşma:

Kaymakam Kara, açılış töreninin ardından ilk maçı takip etti ve sporcular ile kurum çalışanlarıyla bir araya gelerek turnuvanın heyecanına ortak oldu. Katılımcılar saha kenarında destek verirken, organizasyonun düzeni ve atmosferi ilçe halkının dikkatini çekti.

Sporun rolü ve beklenti:

Kaymakam Kara, "Sporun birleştirici gücüyle kurumlarımız arasında güzel bir dayanışma ortamı oluşacağına inanıyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor, centilmence ve keyifli bir turnuva temenni ediyorum" dedi. Kara ayrıca sporculara sağlıklı ve sakatlıksız bir turnuva temennisinde bulundu.

Turnuva, kurumlar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor; katılımcılar centilmenlik ve fair play vurgusuyla Cumhuriyetin yıl dönümü etkinliklerine sportif bir renk katmayı hedefliyor.

BİLECİK’TE KURUMLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI

BİLECİK’TE KURUMLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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