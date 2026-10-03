Pazaryeri'nde kaymakamlık kupası başladı, kurumlar sahaya indi

Pazaryeri'nde turnuva başladı

Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası başladı. Açılışı Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara gerçekleştirdi ve ilk karşılaşmanın başlama vuruşunu yaparak sporculara başarı diledi.

Açılış ve ilk karşılaşma:

Kaymakam Kara, açılış töreninin ardından ilk maçı takip etti ve sporcular ile kurum çalışanlarıyla bir araya gelerek turnuvanın heyecanına ortak oldu. Katılımcılar saha kenarında destek verirken, organizasyonun düzeni ve atmosferi ilçe halkının dikkatini çekti.

Sporun rolü ve beklenti:

Kaymakam Kara, "Sporun birleştirici gücüyle kurumlarımız arasında güzel bir dayanışma ortamı oluşacağına inanıyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor, centilmence ve keyifli bir turnuva temenni ediyorum" dedi. Kara ayrıca sporculara sağlıklı ve sakatlıksız bir turnuva temennisinde bulundu.

Turnuva, kurumlar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor; katılımcılar centilmenlik ve fair play vurgusuyla Cumhuriyetin yıl dönümü etkinliklerine sportif bir renk katmayı hedefliyor.

BİLECİK’TE KURUMLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI