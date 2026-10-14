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Pazaryerinde sağlık standı: Çilimli'de el dinamometresiyle egzersiz seansı

Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, 'Mahallemde Hareket Var' projesiyle pazaryerinde stant kurdu; el dinamometresiyle ölçüm yapıldı, uygulamalı egzersizlerle farkındalık oluşturuldu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Pazaryerinde sağlık standı: Çilimli'de el dinamometresiyle egzersiz seansı

Pazaryerinde sağlık standı kuruldu

DÜZCE (İHA) – Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında ilçenin pazaryerinde stant açtı. Etkinlikte vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Etkinlikte yapılan uygulamalar:

Standta sağlık ekipleri tarafından vatandaşların el dinamometresi ile kas gücü ölçümleri yapıldı. Katılımcılara çeşitli egzersizler yaptırılarak pratik uygulamalar gösterildi ve fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı.

Amaç ve hedefler:

Etkinlikle toplumda hareketli yaşam bilincinin artırılması ve düzenli fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi hedeflendi. Stant aracılığıyla katılımcılara bilgilendirme yapıldı ve egzersizlerin günlük yaşama entegrasyonu konusunda farkındalık sağlandı.

ÇİLİMLİ’DE “MAHALLEMDE HAREKET VAR” PROJESİ KAPSAMINDA PAZARYERİNDE STANT AÇILDI. VATANDAŞLARIN EL...

ÇİLİMLİ’DE “MAHALLEMDE HAREKET VAR” PROJESİ KAPSAMINDA PAZARYERİNDE STANT AÇILDI. VATANDAŞLARIN EL DİNAMOMETRESİYLE ÖLÇÜMLERİ YAPILIRKEN, FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA ÇEŞİTLİ EGZERSİZLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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