Marmaris'te miniklerin yaz kursları yeteneklere sahne oldu

yaz programı ve branş çeşitliliği:

Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz kursları, 6-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak bu yıl 17 farklı branşta gerçekleştirildi. Satranç, jimnastik, step-aero dans, pilates, crossfit, zumba, modern dans, Latin dansları, küçük yaş dans, sirtaki, halk oyunları, masa tenisi, basketbol, voleybol, futbol, akıl ve zeka oyunları ile ritim branşlarında eğitim alan çocuklar, yazı hem eğlenerek hem de yeni beceriler kazanarak geçirdi.

Kurslar 29 Haziran tarihinde başladı ve iki aylık program süresince alanında uzman eğitmenler eşliğinde spor, sanat ve kültürel faaliyetler sunuldu. Eğitimler, çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra sosyal becerilerinin gelişmesine, takım çalışmasına ve yeni arkadaşlıklar kurmaya da olanak verdi.

kapanış etkinliği ve gösteriler:

İki aylık eğitimin son bulduğu kapanış akşamında çocuklar hazırladıkları gösterilerle izleyicilerin karşısına çıktı. Halk oyunları, jimnastik, modern dans, ritim ve zumba gibi farklı branşlardan sahnelenen performanslar, amfiteatrı dolduran aileler tarafından büyük alkış aldı. Renkli kostümler ve coşkulu sahne sunumları geceye canlı görüntüler kazandırdı; minik sporcular ve dansçılar öğrendiklerini özgüvenle sergiledi.

belediye temsilcileri ve teşekkürler:

Kapanış programına Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı. Başkan Ünlü, sahneye çıkarak yaz kurslarında görev alan eğitmenlere teşekkür belgelerini takdim etti ve çocukları performanslarından dolayı kutladı. Ünlü'nün programda yer alan sözleri şu şekilde kaydedildi: "Çocuklarımız için hem eğlenceli hem de öğretici bir yaz dönemi planladık. Gösterilen ilgiye teşekkür ediyor, kurslarımıza katılan tüm çocuklarımızı kutluyorum. Onların mutluluğu ve gelişimi bizim için çok değerli".

Kapanış gecesi, hem aileler hem de katılımcılar için unutulmaz bir akşam oldu; kurslar çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için önemli bir fırsat olarak öne çıktı.

MARMARİS BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLARIN YAZ TATİLİNİ VERİMLİ, EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ BİR ŞEKİLDE GEÇİRMELERİ AMACIYLA DÜZENLENEN YAZ KURSLARI, İKİ AYLIK EĞİTİMİN ARDINDAN AMFİ TİYATRO’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPANIŞ ETKİNLİĞİYLE SONA ERDİ.