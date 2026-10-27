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Pendik'te alt geçitte mahsur kalan baba ve kızın bekleyişi

Pendik’te sabaha karşı etkili yağış alt geçidi suyla doldurdu; aracın stop etmesiyle sürücü Cengiz Bektaş ve kızı kısa süre mahsur kaldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Pendik'te alt geçitte mahsur kalan baba ve kızın bekleyişi

Pendik'te alt geçitte mahsur kalanlar:

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde şiddetini artıran yağış, Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki bir alt geçidi suyla doldurdu. Alt geçitten geçmeye çalışırken aracın stop etmesiyle sürücü Cengiz Bektaş ve üniversite öğrencisi kızı alt geçitte mahsur kaldı. Olay, bölgedeki yağışın yer yer etkisini artırdığı saatlerde yaşandı.

ne oldu:

Meteorolojinin uyarısının ardından başlayan yoğun yağış, alt geçidin kısa sürede suyla dolmasına neden oldu. Bektaş'ın kullandığı araç, suyun içinde hareket edemez hale gelerek stop etti. Bektaş, kızını üniversiteye götürmek için yola çıktıklarını belirterek mahsur kaldıklarını ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkabildiklerini söyledi.

yardım ve bekleyiş:

Bektaş, sabah geçerken servis minibüsleri de dahil birçok aracın geçtiğini, kendisinin de geçmeye çalıştığı sırada bir anda aracın stop ettiğini anlattı: Sabah geçerken servis minibüsleri de dahil herkes geçiyordu. Ben de geçerken bir anda araba stop etti. Canımızı zor kurtardık. Sabah kızımı üniversiteye götürüyordum. Yardım edip bizi buradan çıkardılar. Çekiciyi çağırdım, onu bekliyorum. Çevredekilerin desteğiyle araçtan çıkan aile, aracın çıkarılması için çağırılan çekiciyi bekliyor.

Olay, mahallede kısa süreli panik ve ulaşım aksamasına yol açtı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücülerin su birikintilerine karşı dikkatli olması, mümkünse alternatif güzergah kullanması ve yetkililerin uyarılarına kulak vermesi gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi.

Pendik&#039;te alt geçidi su bastı, sürücü ve kızı mahsur kaldı

Pendik'te alt geçidi su bastı, sürücü ve kızı mahsur kaldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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