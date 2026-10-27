Pendik’te sağanak alt geçidi göle çevirdi, sürücüler mahsur kaldı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sağanak, Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki bir alt geçidi suyla doldurdu. Yoğun yağış kısa sürede alt geçidin geçilmesini imkânsız kıldı; bazı araçlar yolda kalırken sürücüler zor anlar yaşadı.

alt geçitte mahsur kalan sürücüler:

Alt geçitten geçmeye çalışırken araçları stop edenlerden biri olan Cengiz Bektaş, kızıyla birlikte mahsur kaldığını anlattı. Bektaş, aracı suyun içinde stop edince çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktıklarını ve daha sonra çekici çağırdığını söyledi.

Bektaş olay yerinde, "Sabah geçerken servis minibüsleri de dahil herkes geçiyordu. Ben de geçerken bir anda araba stop etti. Canımızı zor kurtardık. Sabah kızımı üniversiteye götürüyordum. Yardım edip bizi buradan çıkardılar. Çekiciyi çağırdım, onu bekliyorum." diye konuştu.

meteoroloji uyarısı ve sabahın etkisi:

Meteorolojinin uyarılarının ardından gelen yağış, özellikle sabah saatlerinde şiddetini artırdı ve mahallede yaşamı olumsuz etkiledi. Alt geçidin suyla dolması ulaşımı aksattı, kısa süreliğine mahsur kalan vatandaşlar çevredekilerin müdahalesiyle güvenli bölgeye alındı.

Olay sonrası sürücüler araçlarını kurtarmak için çekiciyi beklerken, yetkililerle koordinasyon sağlanması ve benzer yerlerde tedbir alınmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bölgedeki sürücüler alternatif güzergâhları kullanmaya yönlendirildi.

Pendik'te sağanak sonrası yollar göle döndü sürücüler zor anlar yaşadı