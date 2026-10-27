Uçurumda bulunan araçta bir ölü, bir yaralı: Akseki'de kayıp çiftin dramı

Olayın ilk bulguları:

Antalya’nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Şen (85) ve eşi Teslime Şen, öğle saatlerinde Manavgat’taki yakınlarının yanına gitmek üzere 07 LLV 59 plakalı otomobille yola çıktı. Bir süre haber alınamayan çifti yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı Taşlıca Karakolu ekipleri ile yakınlarının katıldığı arama çalışmaları başlatıldı.

Kaza yeri ve kurtarma çalışmaları:

Arama sırasında yakınları, Oymapınar Barajı yakınlarındaki Taşbaşı mevkisinde yolun sağ tarafındaki uçurumdan gelen bir sese yöneldi. Yapılan incelemede, sürücünün kullandığı otomobilin keskin virajı takiben yaklaşık 15 metre aşağıya yuvarlanarak bir kayaya takıldığı görüldü.

Otomobilin bulunduğu yere inen yakınlar, Ahmet Şen'i araç dışında cansız halde buldu. Araç içinde yaralı halde bulunan Teslime Şen ise çevredekiler ve sonrasında gelen ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde müdahaleye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri de katıldı; yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İnceleme ve cenaze işlemleri:

Bölgeye gelen yakınları ve mahalle sakinleri olay yerinde toplandı. Kazada yaşamını yitiren Ahmet Şen, jandarma olay yeri inceleme ekipleri, adli tabip ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan tespitlerin ardından AFAD ekipleri tarafından yola çıkarıldı.

Cenaze daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kayıp olarak aranan çiftin otomobili uçurumda bulundu: 1 ölü, 1 yaralı