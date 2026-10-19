Dolar 49,5488 +0,08%
Euro 55,5820 -0,12%
Bist 11.609,06 -0,96%
Altın Gram 6.671,45 +0,16%
EUR/USD 1,1212 -0,28%
Brent Petrol 108,64 -1,11%
--°

Perilikaya'da kuyumcuya biber gazı ve silahla girip 5,6 milyon tl değerinde altın çaldılar

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde 3 şüpheli, silah ve biber gazıyla kuyumcu M.E.'yi etkisiz bırakıp yaklaşık 5,6 milyon TL değerinde 850 gram altın çaldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:20

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 12:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Perilikaya'da kuyumcuya biber gazı ve silahla girip 5,6 milyon tl değerinde altın çaldılar

Olay ve güvenlik kamerası görüntüleri

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana gelen soygunda, 3 şüpheli silah ve biber gazı kullanarak iş yeri sahibini etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, iş yerinden yaklaşık 5 milyon 600 bin TL değerinde 850 gram altını alarak geldikleri araçla kaçtı.

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtları, şüphelilerin geliş ve mağazaya giriş anları, içerdeki müdahaleleri ve kaçış anlarını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde kuyumcunun soyguna direnmeye çalıştığı anlar da yer alıyor.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre kimlikleri henüz tespit edilemeyen zanlılar araçla dükkana geldi. İçeri giren şüpheliler önce biber gazı sıkarak ortamı etkisiz hale getirdi, ardından iş yeri sahibi M.E.'yi silahla tehdit ederek vitrinlerden ve raflardan altınları aldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alıp, delil toplama ve şüphelileri tespit etme çalışmalarına başladı.

Görüntüler ve polis çalışması:

Güvenlik kamerası kayıtları, soruşturma için önemli bir delil niteliğinde. Kayıtlarda şüphelilerin dükkana geliş, içerdeki hareketleri ve araçla kaçış anları net biçimde görülüyor.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma yürütüyor; soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP’TE SİLAH VE BİBER GAZIYLA KUYUMCUYA GİREN 3 ŞÜPHELİ, YAKLAŞIK 5 MİLYON 600 BİN TL...

GAZİANTEP’TE SİLAH VE BİBER GAZIYLA KUYUMCUYA GİREN 3 ŞÜPHELİ, YAKLAŞIK 5 MİLYON 600 BİN TL DEĞERİNDEKİ 850 GRAM ALTIN ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI. ŞÜPHELİLERİN KUYUMCUYA GELME, SİLAH VE BİBER GAZIYLA KUYUMCUYU SOYMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gece saldırılarıyla Ukrayna'da can kaybı ve altyapı hasarı
images

Ayazağa'da sel sırasında araçların üst üste bindiği anlar kamerada
images

Akran tartışmasına aile karıştı: üç kardeş bir çocuğu darp etti
images

Eskişehir itfaiyesi dar aralıklarda sıkışan iki dostu kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Donat: Erzurum kampı takımı fiziksel ve mental açıdan güçlendirdi

Gece saldırılarıyla Ukrayna'da can kaybı ve altyapı hasarı

Cumhurbaşkanlığı tenis kupası başkentte ikinci kez kapılarını açtı

Muş'un mirasını görünür kılmak için Mercimekkale'ye yürüdüler

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi