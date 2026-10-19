Perilikaya'da kuyumcuya biber gazı ve silahla girip 5,6 milyon tl değerinde altın çaldılar

Olay ve güvenlik kamerası görüntüleri

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana gelen soygunda, 3 şüpheli silah ve biber gazı kullanarak iş yeri sahibini etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, iş yerinden yaklaşık 5 milyon 600 bin TL değerinde 850 gram altını alarak geldikleri araçla kaçtı.

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtları, şüphelilerin geliş ve mağazaya giriş anları, içerdeki müdahaleleri ve kaçış anlarını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde kuyumcunun soyguna direnmeye çalıştığı anlar da yer alıyor.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre kimlikleri henüz tespit edilemeyen zanlılar araçla dükkana geldi. İçeri giren şüpheliler önce biber gazı sıkarak ortamı etkisiz hale getirdi, ardından iş yeri sahibi M.E.'yi silahla tehdit ederek vitrinlerden ve raflardan altınları aldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alıp, delil toplama ve şüphelileri tespit etme çalışmalarına başladı.

Görüntüler ve polis çalışması:

Güvenlik kamerası kayıtları, soruşturma için önemli bir delil niteliğinde. Kayıtlarda şüphelilerin dükkana geliş, içerdeki hareketleri ve araçla kaçış anları net biçimde görülüyor.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma yürütüyor; soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP’TE SİLAH VE BİBER GAZIYLA KUYUMCUYA GİREN 3 ŞÜPHELİ, YAKLAŞIK 5 MİLYON 600 BİN TL DEĞERİNDEKİ 850 GRAM ALTIN ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI. ŞÜPHELİLERİN KUYUMCUYA GELME, SİLAH VE BİBER GAZIYLA KUYUMCUYU SOYMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.