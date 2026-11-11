Tavşanlı'da 'dünyaya barış' temasıyla öğrenciler fidan dikti

Tören ve katılımcılar:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Karacakaş göleti yakınında fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte kamu yöneticileri, sivil toplum ve çok sayıda öğrenci bir araya geldi.

Törene katılanlar arasında Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan vekili Aziz Solmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, ilçe jandarma ve emniyet yetkilileri, Tavşanlı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ile Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Serdar Aksu, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

Kaymakamın mesajı:

Törende konuşan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Milli Ağaçlandırma Günü'nün önemine vurgu yaparak orman yangınlarıyla mücadelenin ve ağaçlandırma çalışmalarının milli bir vazife olduğunu söyledi. Kaymakam Özdemir, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalini yâd ettik. Onun bize emanet bıraktığı bu topraklarda, vatanımızı daha yaşanabilir kılmak için fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Hem kaçak ağaç kesimiyle mücadele eden hem de yaz ayları boyunca orman yangınlarıyla büyük bir özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 25-30 yılda ancak eski haline gelebilecek orman varlıklarımızı maalesef birkaç saatte kaybedebiliyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü tahminimizden çok daha kıymetlidir. 2019'dan beri bu günü kutluyoruz. Bu yılki temamız 'Dünyaya Barış'. COP31 vesilesiyle bu işi bu temayla yapıyoruz. Çocuklarımızı doğayla iç içe büyütmeli, sosyal medya bağımlılığı gibi olumsuzluklardan onları doğa sevgisiyle korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Orman işletme müdürünün açıklaması ve uygulamalı eğitim:

Serdar Aksu konuşmasında, 7 Kasım 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile her yıl 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlandığını hatırlattı. Aksu, COP31'in Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak olmasının ve ormanların karbon tutma kapasitesinin öneminin bu yılki çalışmalara yön verdiğini belirterek, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış mottosuyla 81 ilde karbon tutucu ormanlar tesis edilmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerine ve öğrencilere fidan dikiminin incelikleri uygulamalı olarak gösterildi. Etkinlik, katılımcıların ve öğrencilerin çam fidanlarını toprakla buluşturup can suyu vermesiyle sona erdi.

KAYMAKAM ÖMER FARUK ÖZDEMİR FİDAN DİKİMİ