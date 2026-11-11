112 personelinin hakları yeni yapılanmayla güvence altına alınmalı

112 yapılanmasında personel hakları tartışılıyor

31 Ekim tarihli ve 33416 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan 201 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, acil çağrı hizmetlerinde yeni bir teşkilatlanma dönemini başlattı. Büyükşehirlerde YİKOB, diğer illerde ise valilik bünyesindeki 112 Acil Çağrı Merkezlerinin valiliklere bağlı müstakil İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlüklerine dönüşmesiyle yapısal değişiklik hayata geçiriliyor.

cengiz'in uyarıları:

Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, yeni yapılanmanın yalnızca idari bir değişiklik olarak ele alınmaması gerektiğini vurguladı. Cengiz, yılda yaklaşık 100 milyon çağrının karşılandığı ve 31 milyonun üzerinde vakanın koordinasyonunun sağlandığı sistemde görev yapan yaklaşık 15 bin personelin emeğinin, fedakârlığının ve üstlendiği sorumluluğun karşılık bulması gerektiğini kaydetti.

Cengiz, gece gündüz, hafta sonu, bayram ve resmi tatil fark etmeksizin görev yapan çağrı merkezi personelinin haklarının korunmasının yeni yapının başarısı için belirleyici olduğunu söyledi ve yapılanmanın personelin kazanılmış haklarını ortadan kaldırmaması gerektiğini belirtti.

dms'nin 112 personeli için 14 talebi:

1- 16 Mayıs 2014 tarih ve 29002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği sil baştan yeniden düzenlenmeli; çalışma saat ve şartlarında eşitlik, kariyer planlaması, yeni teşkilat ve yeni kadro ihdası, yeni yetki ve sorumluluklar ile görevde yükselme ve unvan değişikliğine imkan verecek şekilde günün şartlarına uygun hale getirilmelidir.

2- Yeni teşkilat ve kadro düzenlemesine göre ihdas edilecek müdür, müdür yardımcısı, şef, uzman vb. kadrolara düzenli olarak açılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile kurum içinden atama yapılması sağlanmalıdır.

3- Vardiya sistemi her ilin kendi şartlarına göre serbest bırakılmalıdır.

4- 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin 16 Temmuz 2013 tarih ve 28709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik kapsamına alınması sağlanmalıdır.

5- 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerinde görevli personele psikolojik yıpranma yaşamalarına neden olan riskler kapsamında yılda 45 gün fiilî hizmet süresi zammı (yıpranma) verilmelidir.

6- 112 Acil Çağrı Merkezleri bünyesinde görev yapan personele 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun’da düzenleme yapılarak tayın bedeli verilmesi sağlanmalıdır.

7- 112 Acil Çağrı Merkezlerinin şehir merkezlerinden uzakta bulunması nedeniyle personele düzenli servis hizmeti verilmelidir.

8- 7 gün 24 saat esasına göre çalışan personelin çocuklarının bakım, barınma ve eğitimine ilişkin kreş hizmeti verilmesi sağlanmalıdır.

9- 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerinde görev yapan çağrı merkezi personelinin özellikle gece saatlerinde yaşadığı beslenme (kahvaltı ve yemek) sorunu giderilmelidir.

10- Bayram ve resmî tatil günleri ile mesai saatleri dışında çalışmak durumunda olan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerinde görevli her kademedeki sözleşmeli ve kadrolu personele ayrım yapılmaksızın fazla çalışma ücreti ve ek ödeme verilmelidir.

11- 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerinde görevli personelin yıllık izinlerini, personelin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda kullanabilmesi sağlanmalıdır.

12- 112 Acil Çağrı Merkezlerinde çağrı karşılama memuru unvanlı kadrolar ile çağrı karşılama personeli unvanlı pozisyonlarda bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yararlanmakta oldukları 10 puanlık ek ödeme 20 puana çıkarılmalı, bu ödemeden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde görevli tüm personelin kadro ve sınıf ayrımı yapılmaksızın yararlanması sağlanmalıdır.

13- 7 gün 24 saat aktif olan 112 Acil Çağrı Merkezlerinin hizmet alımı suretiyle düzenli temizliği yapılmalı, personelin sağlıklı bir ortamda etkin bir şekilde görevlerini yerine getirmesi sağlanmalı; sosyal alan, dinlenme ve yaşam alanı yetersiz olan illerimizde bu imkanlar geliştirilmelidir.

14- 112 Acil Çağrı Merkezlerindeki hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için 112 Çağrı Merkezi personeli, valiliklere bağlı başka birimlerde görevlendirilmemelidir.

Son olarak Cengiz, yeni teşkilatlanmanın başarısının çalışan memnuniyeti ve çalışma şartlarının iyileştirilmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, 15 bin personelin görüşlerinin alınması ve taleplerinin karşılanmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Devlet Memurları Sendikası, çalışanların hak kaybına uğramaması; adil mali, sosyal ve özlük hakları ile güçlü kariyer imkanları sağlanması için takibini sürdüreceklerini açıkladı.

DEVLET MEMURLARI SENDİKASI (DMS) GENEL BAŞKANI TUNCAY CENGİZ AÇIKLAMALARDA BULUNDU