Petekli göleti’nde dolgu atağı; 6 bin 340 dekar arazi sulanacak

Petekli Göleti'nde dolgu çalışmaları sürüyor

Bayburt’un Demirözü ilçesinde Torbalı Deresi üzerine inşa edilen Petekli Göleti projesinde gövde dolgu imalatları devam ediyor. Tamamlandığında gölet, 6 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek ve 1 milyon 640 bin metreküp su depolama hacmine ulaşacak.

projenin teknik detayları:

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri, sıyırma kazılarının tamamlandığını ve gövde dolgu imalatlarının sürdüğünü bildirdi. Gölet, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek; temelden yüksekliği 45 metre olacak. Projenin tamamlanmasıyla gövde hacminin 800 bin metreküp ve kret uzunluğunun 277 metre olması planlanıyor.

ekonomik ve tarımsal etkiler:

Projenin toplam maliyeti 358 milyon lira olarak belirlendi. DSİ, Petekli Göleti'nin ülke ekonomisine yıllık 106 milyon lira katkı sağlamasının beklendiğini kaydediyor. Göletin sulama inşaatı için ihale sürecinin yürütüleceği ve modern sulama sistemleriyle tarımsal verim ile ürün çeşitliliğinin artırılacağı ifade edildi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Torbalı Deresi üzerine yapılan çalışmalarda sıyırma kazılarının tamamlandığını, gövde dolgu imalatlarının sürdüğünü belirterek projenin Bayburt için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Petekli Göleti tamamlandığında su kaynaklarının daha etkin ve sürdürülebilir kullanımı sağlanacak; bölgedeki tarımsal üretimin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve üreticilerin gelirlerinin yükseltilmesi hedefleniyor. DSİ, ülke genelinde olduğu gibi Bayburt’ta da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak ve tarımsal üretimi destekleyecek yatırımlara kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

BAYBURT PETEKLİ GÖLETİ’NDE GÖVDE DOLGU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR