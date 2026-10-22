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Piknikte tartışma tüfekli saldırıya dönüştü: zanlı adliyeye sevk edildi

Adana Kozan'da reddedilen arkadaşlık teklifi sonrası piknikte pompalı tüfekle öldürülen 22 yaşındaki Sevda Dinler'in zanlısı Ganber F. adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Piknikte tartışma tüfekli saldırıya dönüştü: zanlı adliyeye sevk edildi

Piknikte silahlı saldırı meydana geldi

Adana'nın Kozan ilçesindeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana gelen olayda, piknik yapan ailenin yanında tartışma büyüdü ve silahla ölümle sonuçlandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, G.F. (42) ile arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler (22) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından G.F., yanında getirdiği pompalı tüfek ile Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı.

Bu sırada mesire alanında yemek yiyen bir sivil uzman çavuş müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi ve yakaladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve adli süreç:

Sıcak müdahalenin ardından çağrılan sağlık ekipleri, Sevda Dinler'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Dinler'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı ve Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli Ganber F., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE 22 YAŞINDAKİ GENÇ KIZI AİLESİNİN YANINDA PİKNİKTE POMPALI TÜFEKLE...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE 22 YAŞINDAKİ GENÇ KIZI AİLESİNİN YANINDA PİKNİKTE POMPALI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜREN 42 YAŞINDAKİ GANBER F., JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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