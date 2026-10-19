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Pilav günü sonrası 182 kişi hastanelik oldu

İnegöl'ün Çitli Mahallesi'nde yapılan pilav gününde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen yaklaşık 182 kişi mide bulantısı ve kusma ile hastaneye başvurdu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Pilav günü sonrası 182 kişi hastanelik oldu

Çitli Mahallesi'ndeki etkinlikte toplu rahatsızlanma

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Çitli Mahallesi’nde 18 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenen geleneksel Pilav Günü etkinliğinde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen katılımcılardan yaklaşık 182 kişi mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Olay, programın ardından gelen şikâyetlerle gündeme geldi.

etkinlik ve başvuru sayıları:

Mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden de çok sayıda kişinin katıldığı programa katılımcılara tavuklu pilav ikram edildi. Edinilen bilgilere göre etkinliğe katılan yaklaşık bin kişiden yaklaşık 182'si rahatsızlanarak tedavi için İnegöl Devlet Hastanesi ile bazı özel hastanelere yönlendirildi.

belirtiler ve zamanlaması:

Katılımcılarda şikâyetler etkinlikten yaklaşık 3 saat sonra başladı; en sık bildirilen yakınmalar arasında mide bulantısı ve kusma yer aldı. Hastaneye başvuranların sayısının, yeni şikâyetlerin ortaya çıkmasıyla artabileceği belirtiliyor.

soruşturma ve olası nedenler:

Olayın ardından Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. İlk değerlendirmelerde tavuklu pilav ve tarihi geçmiş ayrandan kaynaklı gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruluyor; ancak olayın kesin nedeni yapılacak laboratuvar incelemeleri ve tahkikat sonucunda belirlenecek.

Yetkililer, belgelerin ve örneklerin incelenmesiyle birlikte kesin sonucun ortaya konacağını, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Sağlık kuruluşları, benzer şikâyetleri olanların başvurması gerektiğini belirtiyor.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor ve bölgedeki yetkililer bilgi akışını takip ediyor.

RAHATSIZLANAN VATANDAŞLAR, TEDAVİ İÇİN İNEGÖL DEVLET HASTANESİ’NE BAŞVURDU

RAHATSIZLANAN VATANDAŞLAR, TEDAVİ İÇİN İNEGÖL DEVLET HASTANESİ’NE BAŞVURDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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