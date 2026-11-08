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Mustafakemalpaşa'da direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu kaza: 2 yaralı

Mustafakemalpaşa'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyere çarparak hurdaya döndü; 2 kişi yaralandı, biri itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mustafakemalpaşa'da direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu kaza: 2 yaralı

Kaza nasıl gerçekleşti?

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Güllüce Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafakemalpaşa'dan Güllüce istikametine seyir hâlindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç büyük hasar alarak adeta hurdaya döndü.

Kurtarma ve sağlık durumu:

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, diğer yaralı araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sıkışan kişiyi çıkarma çalışması yürüttü ve yaralı, itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Her iki yaralı da tedavi için sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Trafik düzeni ve inceleme:

Kazanın ardından bölgeye gelen emniyet güçleri ve ilgili birimler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, ekipler maddi hasarın oluştuğunu belirledi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri ve ilk incelemelerin ardından yetkililer kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini nasıl kaybettiği, yapılacak teknik ve görgü soruşturmalarıyla netleşecek.

MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJDEKİ BARİYERE ÇARPTI.

MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJDEKİ BARİYERE ÇARPTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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