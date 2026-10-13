Polatlı yollarında iki ayrı kaza: beş kişi yaralandı

kazaların genel görünümü:

Polatlı’da farklı noktalarda yaşanan iki ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı. Olaylar, ilçe merkezine uzak olmayan güzergahlarda gerçekleşti ve her iki kazada da sürücülerin direksiyon hâkimiyetini kaybettiği bildirildi.

kazaların ayrıntıları:

İlk kaza, İstiklal Mahallesi Haymana Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Haymana istikametine seyir halinde olan ve araçta 4 kişilik bir aile bulunan otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçtaki aile bireyleri hafif sıyrıklarla yaralandı.

İkinci kaza ise Üçpınar Mahallesi yolu üzerinde kaydedildi. Seyir halindeki aracın sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybedince otomobil takla atarak ters döndü; bu kazada sürücü yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Kazaların her ikisi için de durumun bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün tedavisine devam ediliyor. Diğer kazadaki aile fertlerinin ise hafif yaralanmalarla ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazalarla ilgili olarak inceleme başlattı; olay yerindeki bulgular ve sürücü beyanları doğrultusunda kaza sebepleri araştırılıyor.

POLATLI’DA FARKLI NOKTALARDA MEYDANA GELEN İKİ AYRI TRAFİK KAZASINDA TOPLAM 5 KİŞİ YARALANDI. KAZALARDA TAKLA ATAN OTOMOBİLLERDEN BİRİNDE 4 KİŞİLİK AİLE BULUNURKEN, DİĞER KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI.