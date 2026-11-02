Polatlı'da tartışma kavgaya dönüştü: dört kişi bir şahsa saldırdı

olayın yaşandığı nokta ve gelişme:

Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından dört kişilik grup, bir şahsa saldırarak darbetti.

polis müdahalesi ve sahadaki durum:

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gelmesine rağmen grubun öfkesi dinmedi; yerde yatan şahsa tekme ve yumruklarla saldırının devam ettiği görüldü. Olay anına ilişkin görüntüler ve polis müdahalesi, çevredeki insanlara yansıdı.

gözaltılar ve sonraki adım:

Kavgaya karışan 4 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve işlemler polis tarafından yürütülüyor.

Ankara’da 4 kişi tartıştıkları şahsa tekme ve yumruklarla saldırdı... O anlar kamerada