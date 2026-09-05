Polatlı'da yolda alevlenen tır, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Polatlı'da tır yangını kontrol altına alındı:

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Ankara-Eskişehir yolu Polatlı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında seyir halindeki bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tırın büyük bölümünü sardı.

Olayın seyri ve müdahale:

Yangını gören yolcuların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve can kaybı bildirilmedi.

Güzergâh trafiği ve inceleme:

Yangın nedeniyle Ankara istikameti yaklaşık 30 dakika boyunca trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yol tek şerit halinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Tırda maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ANKARA’NIN POLATLI İLÇESİNDE BİR TIR SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLADI. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ.