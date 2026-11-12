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Polis Akademisi Armoni Orkestrası Yozgat’ta cumhuriyet coşkusunu türkülere taşıdı

Polis Akademisi Armoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 103. yılında Yozgat'ta sahne alarak farklı yörelerin türkü ve şarkılarını izleyicilere sundu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Polis Akademisi Armoni Orkestrası Yozgat’ta cumhuriyet coşkusunu türkülere taşıdı

Polis Akademisi Armoni Orkestrası Yozgat'ta konser verdi:

Polis Akademisi Armoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Konser öncesinde Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal kısa bir konuşma yaptı.

Orkestra, Türkiye'nin dört bir yanından derlenen şarkı ve türküleri icra ederek seyircilerden büyük takdir topladı. Sahne performansı, görsel düzenlemeler ve yöresel ritmlerle birleşerek salonda canlı, renkli görüntüler oluşturdu.

konser programı ve sahne görüntüleri:

Repertuvar, farklı yörelerin ezgilerini bir araya getirecek biçimde planlandı; şarkılara izleyiciler sık sık eşlik etti. Etkinlikte yöresel oyun havaları da canlandırıldı, bu bölümler özellikle coşkulu anlara sahne oldu.

katılımcılar ve kapanış:

Programa Yozgat Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Tokay, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan konser, toplu fotoğraf çekimleriyle son buldu.

Etkinlik, hem müzikal çeşitliliği hem de izleyici katılımıyla Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamalarına anlamlı bir katkı sundu.

POLİS AKADEMİSİ ARMONİ ORKESTRASI, CUMHURİYET&#039;İN 103. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YOZGAT&#039;TA...

POLİS AKADEMİSİ ARMONİ ORKESTRASI, CUMHURİYET'İN 103. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YOZGAT'TA DÜZENLENEN KONSERDE FARKLI YÖRELERDEN ESERLERLE BEĞENİ TOPLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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