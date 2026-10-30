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Polis sergiledi: Change Oto operasyonunda 61 antika klasik araç ele geçirildi

İstanbul merkezli operasyonda yurtdışından kaçak getirilen antika ve koleksiyonluk 61 klasik otomobil ele geçirildi; araçlar Emniyet bahçesinde sergilendi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Polis sergiledi: Change Oto operasyonunda 61 antika klasik araç ele geçirildi

Change Oto operasyonunda ele geçirilen araçlar Emniyet bahçesinde sergilendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, yurtdışından yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen antika ve koleksiyonluk nitelikteki 61 klasik otomobil ele geçirildi. Araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde kamuoyuna sunuldu ve bazı modeller dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Operasyonun yöntemi ve tespit edilen usulsüzlükler:

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin, yurtdışından getirilen antika-klasik araçların şasi numaralarını Türkiye tesciline kayıtlı fakat atıl durumda ve daha uygun fiyatlı araçlara ait şasi numaralarına aktardıkları belirlendi. Tescile ilişkin uyumsuzlukları gizlemek için, Türkiye Makina Mühendisleri Odası Başkanlığında görevli mühendisler tarafından usulsüz düzenlendiği tespit edilen raporların aynı noterliklere ibraz edilerek tescil belgeleri alındığı kaydedildi.

Bu yöntemle şüphelilerin, söz konusu araçları üçüncü kişilere satıp mağdurları dolandırdığı belirlendi. Soruşturmada change işlemi yapılan toplam araç sayısının 61 olduğu tespit edildi ve söz konusu araçlar muhafaza altına alındı.

Gözaltılar, deliller ve değer tespiti:

Soruşturma kapsamında; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 5607 Sayılı Kanuna muhalefet ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarıyla bağlantılı olarak İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin evinde yapılan aramada 97 adet 9.19 mm fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen change araçların toplam değerinin yaklaşık 500 milyon lira olduğu bildirildi. Araçların sergilenmesi sırasında elde edilen görüntüler, operasyonun kapsamını ve ele geçirilen otomobillerin niteliğini ortaya koydu.

Emniyet yetkililerinin açıklaması:

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki açıklamasında suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Yıldız, 'Klasik otomobilleri change yapan suç şebekesine yönelik yapılan operasyonda 37 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 61 otomobil ele geçirilmiştir. Hiçbir sahtekarlık İstanbul polisinin dikkatinden kaçmayacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak milletimizin emrinde suçla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Operasyon ve sergileme süreciyle ilgili görüntüler, özellikle dron kamerasıyla havadan alınan çekimlerle kamuoyuna duyuruldu. Soruşturma devam ediyor ve ele geçirilen araçlarla ilgili incelemeler ile adli süreçler sürdürülüyor.

&quot;Change Oto&quot; operasyonunda ele geçirilen milyonluk 61 klasik otomobil sergilendi

"Change Oto" operasyonunda ele geçirilen milyonluk 61 klasik otomobil sergilendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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