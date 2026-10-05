Polis yolu kapattı, gerçeği enerji hattının kontrollü indirilmesi gösterdi

Yol polis tarafından güvenlik gerekçesiyle kapatıldı:

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Muratlı-Süleymanpaşa yolu, yüksek enerji nakil hatlarının değişimi öncesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Muratlı Caddesi üzerinden geçen hatlar üzerinde planlanan çalışma sırasında olası tehlikeleri önlemek amacıyla bölgeye ekip sevk edildi.

Bölgede görev yapan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı; yolun aniden kapatılması kısa süreli şaşkınlığa yol açtı ve bazı vatandaşlar ilk anda bir operasyon olduğunu düşündü.

Kesim işlemi ve müdahale:

Güvenlik şeridinin oluşturulmasının ardından yüksek enerji nakil hatları kontrollü şekilde kesildi. Kesim anında teller yola düşerken, görevliler anında müdahale ederek telleri güvenli biçimde parçalayıp kaldırdı. Trafiğin kapalı olması sayesinde herhangi bir aracın tellerin altından geçmesi veya tellerin araçların üzerine düşmesi engellendi.

Çalışma sırasında görevli ekiplerin koordinasyonu, hem güvenliğin korunmasını hem de işlemlerin hızlı tamamlanmasını sağladı.

Çalışma sonrası ulaşımın normale dönmesi:

Enerji nakil tellerine yönelik işlemler tamamlandığında ekipler çalışmayı sonlandırdı ve yol yeniden çift yönlü araç trafiğine açıldı. Bölgedeki ulaşım kısa sürede normale döndü.

Kısa süreli hareketlilik ve şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, yapılan çalışmanın enerji hattı değişimine yönelik olduğunu görünce neden kapatıldığını anladı. Yetkililer, benzer çalışmalar sırasında kamu güvenliğinin öncelik olduğunu vurguladı.

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE YÜKSEK ENERJİ NAKİL HATLARININ DEĞİŞİMİ ÖNCESİNDE MURATLI-SÜLEYMANPAŞA YOLU ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI.