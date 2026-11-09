Polisin 'alkol haramdır' uyarısına sürücüden 'tamam, bırakıyorum' yanıtı

İnegöl'de gece devriyesinde durdurulan araç

Olay, saat 00.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri devriye görevi sırasında 16 AKF 328 plakalı otomobili kaldırım üzerinde ve tehlikeli şekilde ilerlerken fark etti ve aracı durdurdu.

Denetimde tespit edilen durumlar:

Sürücü Aytekin A. (62)'ya yapılan alkol kontrolünde 1.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Yapılan incelemede sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Uyarı, tepki ve cezai işlem:

Ceza işlemleri sırasında sürücü polis ekiplerine, "Emniyetin işlerini kim yaptı. Ben yaptım. Yanlış yapıyorsunuz. Bir daha İnegöl Emniyetine bir kuruş yardım yaparsam" ifadelerini kullandı. Sürücünün, "Hanım Arabistan’da, ben de içiyorum" sözleri üzerine polis memurunun, "Alkol haramdır, içme" şeklindeki uyarısı dikkat çekti. Sürücü ise bu sözlere, "Tamam, bırakıyorum" diye karşılık verdi.

Ehliyeti geçici olarak geri alınmasına rağmen araç kullandığı belirlenen sürücüye 200 bin lira idari para cezası, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan dolayı 50 bin lira olmak üzere toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Sürücü, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 1.93 PROMİL ALKOLLÜ YAKALANAN 62 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE POLİSİN YAPTIĞI TAVSİYE DİKKAT ÇEKTİ. POLİS MEMURUNUN, "ALKOL HARAMDIR, İÇME" SÖZLERİNE SÜRÜCÜ, "TAMAM, BIRAKIYORUM" DİYE KARŞILIK VERDİ.