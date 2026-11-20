Hulusi Akar Erciyes Üniversitesi'nde kariyer söyleşisinde

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Dr. Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen "Tecrübeden Geleceğe; Liderlik, Sorumluluk ve Kariyer Yolculuğu" başlıklı kariyer söyleşisi programına katıldı. Program, ERÜ İlahiyat Fakültesi ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle düzenlendi ve akademisyenler ile öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Program ve katılımcılar:

Programa; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, fakülte mensupları ve öğrenciler katıldı. Etkinlik boyunca katılımcılar, Akar'ın deneyimlerine ve mesleki görüşlerine odaklandı.

Akar'ın mesajı:

Dr. Hulusi Akar konuşmasında liderlik, sorumluluk bilinci ve kariyer planlamasının önemine vurgu yaptı; gençlere tecrübelerinden yola çıkarak önerilerde bulundu. Söyleşi, soru-cevap bölümünde öğrencilerin sorularına verilen yanıtlarla devam etti ve interaktif bir atmosfere dönüştü.

Program sırasında İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan Akar'a katılımı için teşekkür ederken, etkinlik ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç tarafından Dr. Hulusi Akar'a takdim edilen plaketle sonlandı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ DR. HULUSİ AKAR; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONUNDA DÜZENLENEN "KARİYER SÖYLEŞİSİ" PROGRAMINA KATILDI.