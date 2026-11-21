Erzincan'da öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 351 öğrenciye yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Etkinlikler Akşemsettin İlkokulu, Kavakyolu Şehit Nazmi Ermurat İlkokulu, Binali Yıldırım Ortaokulu ve Melikşah İlkokulu'nda düzenlendi.

etkinlikte ele alınan konular:

Toplum Destekli Polislik ekipleri, öğrencilere genel güvenlik kuralları ve güvenli trafik bilinci hakkında bilgiler verdi. Ayrıca 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı ve akran zorbalığı ile karşılaşıldığında izlenecek yollar, destek mekanizmaları ve okul içi çözüm önerileri paylaşıldı.

amaç ve sürdürülecek çalışmalar:

Gerçekleştirilen çalışma ile çocukların güvenlik bilincinin artırılması ve toplumsal farkındalığın yükseltilmesi hedeflendi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenli ve bilinçli bir geleceğe hazırlanmasına yönelik benzer eğitimleri sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

POLİS EKİPLERİ ÖĞRENCİLERİ AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI BİLGİLENDİRDİ