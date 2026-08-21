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Pompalı tüfekle yaralanan hamile kadın hayatını kaybetti; bebek sezaryenle kurtarıldı

Yalova'da 8 aylık hamile Sultan P.D., eşi Muhammed D. tarafından pompalı tüfekle vuruldu; anne öldü, erkek bebek acil sezaryenle doğdu ve özel hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:01

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Pompalı tüfekle yaralanan hamile kadın hayatını kaybetti; bebek sezaryenle kurtarıldı

Yalova’da evdeki tartışma kanlı bitti: anne hayatını kaybetti, bebek kurtarıldı

Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 8 aylık hamile olan Sultan P.D. (19) ile eşi Muhammed D. arasında çıkan tartışma silahlı saldırıyla sonuçlandı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D., pompalı tüfekle eşine ateş etti; ardından aynı silahla kendisine de ateş ederek intihara teşebbüs etti.

Olayın gelişimi:

Olay sırasında silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşananların nedeni henüz netleşmedi.

Doğum ve sağlık durumu:

Acil servise getirilen 8 aylık hamile Sultan P.D., Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil sezaryen operasyonuna alındı. Operasyonla dünyaya gelen erkek bebek, tedavisi için kentteki bir özel hastaneye sevk edildi.

Ameliyat ve müdahalelere rağmen Sultan P.D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra aynı silahla kendisini de yaralayan Muhammed D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ilgili bilgiler yetkililerce aktarıldı; soruşturmanın ayrıntıları konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

MUHAMMED D. VE SULTAN PELİT D.&#039;NİN NİKAHI (ARŞİV)

MUHAMMED D. VE SULTAN PELİT D.'NİN NİKAHI (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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