Pozantı'da sabah kazası: Lüks Mersin'e ait otobüs bariyere çarptı, 5 yaralı

Adana’nın Pozantı ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, Lüks Mersin firmasına ait yolcu otobüsü beton bariyere çarptı. Olay Pozantı-Niğde Otoyolu Pozantı kuzey çıkışında meydana geldi. Kazaya karışan araç, 33 SV 893 plakalı Setra marka otobüstü ve araçta bulunan 33 yolcu olduğu bildirildi.

kaza anı ve ilk müdahale:

Çarpmanın ardından otobüs ağır hasar alırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yetkililer, olay yerine kısa sürede ulaşarak güvenlik ve trafik kontrolü sağladı.

soruşturma ve mevcut durum:

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri kaza sonrası yol üzerinde temizlik çalışması başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı; yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili ayrıntılar yetkili birimler tarafından incelenmeye devam ediyor.

ADANA'NIN POZANTI İLÇESİNDE LÜKS MERSİN FİRMASINA AİT YOLCU OTOBÜSÜNÜN YAPTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.