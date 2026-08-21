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Pozantı'da sabah kazası: Lüks Mersin'e ait otobüs bariyere çarptı, 5 yaralı

Pozantı-Niğde Otoyolu'nda sabah saatlerinde Lüks Mersin'e ait Setra marka otobüsün beton bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:09

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Pozantı'da sabah kazası: Lüks Mersin'e ait otobüs bariyere çarptı, 5 yaralı

Pozantı'da sabah kazası: Lüks Mersin'e ait otobüs bariyere çarptı, 5 yaralı

Adana’nın Pozantı ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, Lüks Mersin firmasına ait yolcu otobüsü beton bariyere çarptı. Olay Pozantı-Niğde Otoyolu Pozantı kuzey çıkışında meydana geldi. Kazaya karışan araç, 33 SV 893 plakalı Setra marka otobüstü ve araçta bulunan 33 yolcu olduğu bildirildi.

kaza anı ve ilk müdahale:

Çarpmanın ardından otobüs ağır hasar alırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yetkililer, olay yerine kısa sürede ulaşarak güvenlik ve trafik kontrolü sağladı.

soruşturma ve mevcut durum:

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri kaza sonrası yol üzerinde temizlik çalışması başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı; yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili ayrıntılar yetkili birimler tarafından incelenmeye devam ediyor.

ADANA&#039;NIN POZANTI İLÇESİNDE LÜKS MERSİN FİRMASINA AİT YOLCU OTOBÜSÜNÜN YAPTIĞI KAZADA 5 KİŞİ...

ADANA'NIN POZANTI İLÇESİNDE LÜKS MERSİN FİRMASINA AİT YOLCU OTOBÜSÜNÜN YAPTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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