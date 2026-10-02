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Samsun'da açılan direnişin muştusu: Gazze sergisi yıkımı ve umudu birlikte anlatıyor

Cumhuriyet Meydanı’ndeki çadır platoda açılan 'Direnişin Muştusu: Gazze' sergisi, yıkımı, dayanışmayı ve yeniden hayata tutunma umudunu sanatla anlatıyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'da açılan direnişin muştusu: Gazze sergisi yıkımı ve umudu birlikte anlatıyor

direnişin muştusu: gazze sergisi Cumhuriyet Meydanı'nda

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadır platoda ziyarete açılan 'Direnişin Muştusu: Gazze' sergisi, Gazze'deki yıkımı, Filistin halkının direnişini ve yeniden yaşama tutunma umudunu farklı disiplinlerdeki eserlerle aktarıyor. Platoda heykel, resim, enstalasyon ve sinevizyon çalışmalarıyla bölgedeki yaşam kesitleri ve yıkımın izleri gözler önüne seriliyor.

serginin teması ve yapım süreci:

Sergi koordinatörü multidisipliner sanatçı Betül Yurtseven, çalışmanın hem yıkımı hem de yıkıma rağmen yeniden hayata bağlanma çabasını temsil ettiğini vurguladı. Yurtseven, tüm eserlerin el yapımı olduğunu, iki yardımcı sanatçıyla birlikte platoyu 10 günde oluşturduklarını ve bazı heykelleri önceden yapıp İstanbul'dan getirdiğini belirtti. Alanın bütününde imal edilen duvarların gravür, resim ve heykel unsurlarıyla bir bütün oluşturduğu ifade edildi.

yetkililerden ve katılımcılardan gelen tepkiler:

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse sergiyi ziyaret ederek Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Halit Doğan'a teşekkür etti. Köse, Gazze'deki katliamın dünya kamuoyunun gözü önünde yaşandığını belirterek sergide yer alan 'Ölüm, bu dünyadan daha merhametli' ifadesinin kendisini derinden etkilediğini söyledi ve haberde geçen gibi '1 yaşının altındaki binlerce bebeğin katledildiği' ortamın yarattığı vicdani tepkiye dikkat çekti.

ziyaretçi deneyimi ve serginin devamı:

Sergi 31 Ekim'e kadar ziyaretlere açık olacak. Ziyaretçiler platonun atmosferinde eserleri gezdikten sonra düşüncelerini kâğıtlara yazarak sergi alanındaki duvara bırakıyor; bu uygulama, toplumsal dayanışma ve paylaşımın bir parçası olarak öne çıkıyor. Organizasyon, hem görsel hem de duygusal olarak Gazze'deki gerçekliğe tanıklık etme imkânı sunmayı amaçlıyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN SANATÇILARIN DESTEĞİ İLE OLUŞTURULAN ÇADIR PLATODA...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN SANATÇILARIN DESTEĞİ İLE OLUŞTURULAN ÇADIR PLATODA GAZZE’DEKİ YIKIM VE YAŞAMA UMUDU ZİYARETÇİLERE AKTARILIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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