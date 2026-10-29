Protokolde yerinden kaldırılan şehit babasının tepkisi resepsiyonda valiye iletildi

Eskişehir'de tören sırasında yaşanan itiraz resepsiyonda gündeme taşındı

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde protokol oturma düzeni nedeniyle rahatsızlık yaşayan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin'in babası Alişan Şahin, akşam düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu'nda Vali Erdinç Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede hem tören anında yaşananlar hem de tarafların beklentileri konuşuldu.

tören anında yaşananlar:

Tören sırasında protokol oturma düzeninde bulunduğu yerden iki kez kaldırıldığını söyleyen Alişan Şahin, yaşananın kendisini derinden etkilediğini belirtti. Şahin, tepkisinin devlete ya da makama yönelik olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Sayın Valim, istenmeyen bir durum oldu tabii ki. Hani tepkimiz size değil, makamınıza değil, devletimize değil. Biz kendi açımızdan; şimdi bir geldik, bir yere oturduk. Oradan kaldırıldım. İkinci bir yere oturdum, oradan da kaldırıldım. Gerçekten zoruma gitti. Biz sizlerin yanında, devletimizin yanında yer almak için. Nasıl bu vatana bir yiğit verdiysek, o yiğidin de namını, şanını, sizlerin onurunu, gururunu bildiğimiz için yanınızdayız. Biz kalkıp da ikinci bir şahıs gibi orada meydan okuma diye veya farklı söylemler gündeme gelmesi için değil, şahsım olarak gördüğüm lüzum üzerine konuştum. 'Acaba değersizleşiyor muyum? Acaba ötekileştiriliyor muyuz' dedik. Bizler sizin yakınınızda olmayı çok istiyoruz tabii ki. Benim devletimle, milletimle bir sorunum yok. Biz devletimizin de yanında dik durmaya, değerli valimizin de yanında onurumuzu sergileyecek kadar haddimizi bilen adamız".

vali yılmaz'ın yanıtı ve takip taahhüdü:

Vali Erdinç Yılmaz, şehit babasının yaşadığı rahatsızlıktan duyduğu üzüntüyü dile getirerek uygulamayı yanlış bulduğunu ifade etti. Yılmaz, "Haklısın, oradan kaldırılmaları yanlış olmuş. İkinci defa kaldırmaları çok yanlış, gereğini yapacağım. Ama sen ne olursa gel bize söyle. Bugün biliyorsunuz çok coşkulu bir kutlama programımız oldu. Orada istemediğimiz, hele üzerinde titrediğimiz şehit yakınlarımız, gazilerimiz varken bir şehit babamızın rahatsız olması beni çok derinden üzdü. Akşam burada şehit babamızla konuştuk. Ben bunu takip edeceğim. İstenmeyen, hiçbirimizin istemediği tatsız bir durum olmuş. O arkadaşlarımıza da gerekli uyarıyı yapacağız" dedi.

Resepsiyonda gerçekleşen bu yüz yüze görüşme, hem şehit yakınlarının hislerinin doğrudan dinlenmesi hem de yetkililerin konuyu takip edeceğine dair söz vermesi açısından dikkat çekti. Vali Yılmaz'ın açıklaması, benzer durumların tekrarlanmaması için yetkililere yapılacak uyarılara işaret etti ve tarafların iletişim kanallarının açık tutulacağının altını çizdi.

ESKİŞEHİR'DE CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİNDE OTURMA DÜZENİNE TEPKİ GÖSTEREN ŞEHİT JANDARMA UZMAN ONBAŞI ŞÜKRÜ ŞAHİN’İN BABASI ALİŞAN ŞAHİN, AKŞAM DÜZENLENEN CUMHURİYET RESEPSİYONU'NDA VALİ ERDİNÇ YILMAZ İLE BİR ARAYA GELDİ.