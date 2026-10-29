Zonguldak'ta bayram ışıkları: 103. yıl fener alayı yürüyüşünde birlik ve coşku

Zonguldak'ta 29 Ekim kutlamaları fener alayı ile sürdü

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü, kent merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla yürürken, bando takımının çaldığı marşlar atmosferi coşkuyla doldurdu.

Yürüyüşün rotası ve katılımcılar:

İstasyon Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile kortej oluşturarak yürüyüşe başladı. Bando takımının eşlik ettiği kortej boyunca Cumhuriyet marşları seslendirildi ve tüm yaş gruplarından katılımcılar marşlara eşlik etti. Yürüyüş, İstasyon Caddesi'nden başlayıp, halkın desteğiyle devam ederek Valilik binası önünde sona erdi.

Etkinlikte öne çıkanlar:

Yürüyüş boyunca katılımcıların bayrakları dalgalandırması ve marşlara yüksek sesle katılması dikkat çekti. Bando takımının performansı, yürüyüşe ritim ve birlik duygusu kazandırdı. Kent merkezinde oluşan kalabalık, Cumhuriyet'in 103. yılı nedeniyle ortak bir kutlama ve dayanışma görüntüsü verdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fener alayı, Valilik önünde son bulurken, etkinlik katılımcılarda coşku ve birlik hissi bıraktı. Kutlamalar, Cumhuriyet değerlerinin toplumsal olarak paylaşılmasının somut bir göstergesi niteliğindeydi.

ZONGULDAK'TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜNDE VATANDAŞLAR, TÜRK BAYRAKLARI VE MARŞLAR EŞLİĞİNDE İSTASYON CADDESİ'NDEN VALİLİK BİNASINA KADAR YÜRÜDÜ.