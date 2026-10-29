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Brcko'da askeri helikopter kazası: EUFOR misyonunda 3 ölü, 12 yaralı

Bosna Hersek'in Brcko bölgesinde EUFOR'a ait askeri helikopter düştü; Sinisa Milic, kazada en az 3 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 21:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Brcko'da askeri helikopter kazası: EUFOR misyonunda 3 ölü, 12 yaralı

EUFOR helikopteri Brcko bölgesinde düştü

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Brcko bölgesinde, Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR) ait bir askeri helikopter bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı, bilgisi Brcko Bölgesi Belediye Başkanı Sinisa Milic tarafından paylaşıldı.

kaza ve bölgedeki müdahale:

Kaza sonrası bölgeye polis ve acil durum ekipleri sevk edildi. Bölgeden gelen görüntüler, askeri helikopterin ciddi çapta hasar aldığını gösteriyor. EUFOR misyonunda görev yapan birimler arasında Türk ordusunun da yer aldığı belirtiliyor. Yetkililer, olay sırasında sivil yapılara zarar gelmediğini ve yaralananların askeri personel olduğunu açıkladı.

EUFOR açıklaması ve soruşturma:

EUFOR, yaptığı açıklamada kazayı teyit etti ve "rutin bir operasyon sırasında hava aracının düştüğü" bilgisini verdi. Kurum, kazanın tüm şartlarını ve nedenini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturma sürerken ilgili ayrıntılar açıklanmaya devam edecek.

Bosna Hersek’te Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu’na (EUFOR) ait askeri helikopterin düşmesi...

Bosna Hersek’te Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu’na (EUFOR) ait askeri helikopterin düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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