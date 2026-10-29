Eskişehir'de birlik ve gurur gecesi: cumhuriyetin 103. yılı resepsiyonla anıldı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz’ın ev sahipliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kapsamında Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi’ndeki bir davet salonunda resmi bir resepsiyon düzenlendi. Programa şehit yakınları, gaziler, milletvekilleri, garnizon komutanı, belediye başkanları, adli, mülki ve askeri erkân ile siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

katılım ve program akışı:

Geniş bir katılımın gözlendiği gecede milli birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Davetlileri kapıda karşılayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi tebrikleri kabul etti. Program, resepsiyonun açılış konuşmasının ardından salon dinletisi şeklinde sürdü ve konuklara Cumhuriyetin değerlerine bağlılık mesajları iletildi.

vali yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Konuşmasında Vali Yılmaz, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine olan bağlılığı bir kez daha dile getirdi; aziz şehitler ve gaziler özellikle anıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’te doğduğunu, Cumhuriyet yönetiminin egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması ilkesine dayandığını ve vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca 15 Temmuz’da milletin gösterdiği direnişten örnekler vererek, demokrasinin ve millet iradesinin önemine dikkat çekti.

Programın kapanışında Vali Yılmaz, Cumhuriyetin gelecek kuşaklara emanet edildiğini belirterek birlik çağrısı yaptı ve sözlerini şu temenniyle bitirdi: Cumhuriyetimiz ilelebet var olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene!

VALİ ERDİNÇ YILMAZ