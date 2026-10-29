Dolar 49,8335 +0,06%
Euro 55,7534 +0,32%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.448,47 -0,66%
EUR/USD 1,1171 +0,12%
Brent Petrol 111,00 -0,57%
--°

Eskişehir'de birlik ve gurur gecesi: cumhuriyetin 103. yılı resepsiyonla anıldı

Vali Dr. Erdinç Yılmaz ile eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon, Eskişehir’de 29 Ekim coşkusunu farklı kesimlerle paylaştı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 21:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de birlik ve gurur gecesi: cumhuriyetin 103. yılı resepsiyonla anıldı

Eskişehir'de birlik ve gurur gecesi: cumhuriyetin 103. yılı resepsiyonla anıldı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz’ın ev sahipliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kapsamında Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi’ndeki bir davet salonunda resmi bir resepsiyon düzenlendi. Programa şehit yakınları, gaziler, milletvekilleri, garnizon komutanı, belediye başkanları, adli, mülki ve askeri erkân ile siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

katılım ve program akışı:

Geniş bir katılımın gözlendiği gecede milli birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Davetlileri kapıda karşılayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi tebrikleri kabul etti. Program, resepsiyonun açılış konuşmasının ardından salon dinletisi şeklinde sürdü ve konuklara Cumhuriyetin değerlerine bağlılık mesajları iletildi.

vali yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Konuşmasında Vali Yılmaz, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine olan bağlılığı bir kez daha dile getirdi; aziz şehitler ve gaziler özellikle anıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’te doğduğunu, Cumhuriyet yönetiminin egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması ilkesine dayandığını ve vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca 15 Temmuz’da milletin gösterdiği direnişten örnekler vererek, demokrasinin ve millet iradesinin önemine dikkat çekti.

Programın kapanışında Vali Yılmaz, Cumhuriyetin gelecek kuşaklara emanet edildiğini belirterek birlik çağrısı yaptı ve sözlerini şu temenniyle bitirdi: Cumhuriyetimiz ilelebet var olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene!

VALİ ERDİNÇ YILMAZ

VALİ ERDİNÇ YILMAZ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kilis’te protokol cumhuriyetin 103'üncü yılını resepsiyonda kutladı
images

Mudurnu'da geceyi aydınlatan cumhuriyet yürüyüşü
images

Zonguldak'ta bayram ışıkları: 103. yıl fener alayı yürüyüşünde birlik ve coşku
images

Erzurum'da 103. yıl coşkusu: valilik töreninde birlik ve eğitim vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağmur altında birlik: Can Bonomo ile cumhuriyet coşkusu

Uçak ambulansla İstanbul'a nakledilen 20 haftalık Ertuğrul bebeğin tedavi yolculuğu

Piyasaya ek arz hamlesi: AB üyesi 12 ülke stratejik rezervlerden 42,6 milyon varil açmayı taahhüt etti

Kilis’te protokol cumhuriyetin 103'üncü yılını resepsiyonda kutladı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek