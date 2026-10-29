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Erzurum'da 103. yıl coşkusu: valilik töreninde birlik ve eğitim vurgusu

Erzurum Valisi Aydın Baruş'ın ev sahipliğinde düzenlenen törende 29 Ekim'in 103. yılı kutlandı; birlik, eğitim ve Türkiye Yüzyılı hedefleri öne çıktı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 21:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da 103. yıl coşkusu: valilik töreninde birlik ve eğitim vurgusu

Erzurum'da cumhuriyet coşkusu

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kabul töreninde konukları karşıladı. Törene 9’uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı. Program, kentte Cumhuriyetin kuruluş ve değerlerine gösterilen bağlılığın somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

Vali Baruş'un mesajı:

Konuşmasında Cumhuriyetin, milletin bağımsızlık mücadelesinin ve sarsılmaz iradesinin ürünü olduğunu vurgulayan Baruş, Erzurum Kongresi’nde ortaya konan milli irade ve vatanın bölünmez bütünlüğü anlayışının Millî Mücadele’ye yön verdiğini hatırlattı. Baruş, Cumhuriyeti yaşatmanın yolunun çalışmak, üretmek, bilime ve eğitime önem vermek ile milli birlik ve beraberliği korumaktan geçtiğini belirtti.

Törenin ana vurguları:

Tören konuşmalarında ayrıca Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkenin daha güçlü yarınlara taşınmasının ortak bir sorumluluk olduğu ifade edildi. Vali Baruş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Millî Mücadele kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı ve Erzurumlu hemşehrilerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Program, kent hafızasında Cumhuriyetin kazanımlarının ve geleceğe dönük hedeflerin sahiplenilmesini pekiştiren bir etkinlik olarak öne çıktı. Törende öne çıkan temalar; birlik, eğitim yatırımlarının önemi ve üretim-araştırma odaklı kalkınma çağrıları oldu.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KABUL TÖRENİNDE, 9’UNCU KOLORDU VE GARNİZON KOMUTANI TÜMGENERAL OSMAN AKYILDIZ VE ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN İLE BİRLİKTE KONUKLARI KARŞILADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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