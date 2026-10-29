İstasyon Caddesi'nden valilik önüne: Zonguldak'ta fener alayıyla cumhuriyet coşkusu

kent merkezinde birlik ve coşku

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Fener Alayı yürüyüşü, kent merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla İstasyon Caddesi'nde bir araya geldi ve yürüyüşe başladı.

marşlar ve bando eşliği

Yürüyüş boyunca bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde kortej ilerledi. Katılımcılar marşlara eşlik ederek ve bayraklarını dalgalandırarak programın ritmine ortak oldu. Etkinlikte her yaştan vatandaşın yer aldığı gözlendi ve coşku dikkat çekti.

güzergâh ve etkinliğin sonu

Fener Alayı, İstasyon Caddesinden başlayıp Valilik binası önünde son buldu. Valilik önünde sona eren yürüyüşte kalabalık, Cumhuriyetin kuruluş yıldönümünü birlikte kutladı ve etkinlik bölgedeki bayram havasını güçlendirdi.

Yerel halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşen kutlamalar, sosyal dayanışma ve ulusal birlik vurgusunu öne çıkardı. Organizasyona katılanlar, ellerindeki bayraklar ve marşlarla 29 Ekim coşkusunu sokaklara taşıdı.

Zonguldak'ta Cumhuriyet Bayramı'nda Fener Alayı coşkusu