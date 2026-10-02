Pursaklar hanım evlerinde yeni sezon meal tefsir dersiyle başladı

Pursaklar Belediyesi'ne bağlı Pursaklar Hanım Evleri, kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve eğitim programlarının yeni dönemini başlattı. Sezonun ilk dersi, Hüma Sultan Hanım Evinde yoğun katılımla gerçekleştirilen Meal Tefsir Dersi oldu. Bu açılış, Hanım Evlerinin sadece kurs mekânı olmanın ötesinde birer sosyal yaşam alanı olduğunu yeniden ortaya koydu.

Yeni sezonun açılışı:

Başlatılan programlar, kadınların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamayı ve yeni ilgi alanları kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda dersler, seminerler ve tartışma grupları gibi manevi-kültürel içerikli çalışmaların yanı sıra hobi ve mesleki eğitimlere de ağırlık veriliyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin konuya dair şu ifadeleri kullandı: "Hüma Sultan Hanım Evimizde yeni sezonumuzu Meal Tefsir Dersi ile başlattık. Hanım Evlerimizi sadece kursların düzenlendiği yerler olarak görmüyoruz; kadınların bir araya geldiği, öğrendiği, ürettiği, yeteneklerini geliştirdiği ve güzel dostluklar kurduğu yaşam alanları olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle yeni dönemde de hem manevi ve kültürel eğitimlerimize hem hobi ve mesleki kurslarımıza hem de sosyal etkinliklerimize devam edeceğiz. Hanım kardeşlerimizin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri, yeni beceriler kazanabilmeleri ve hayatlarına yeni değerler katabilmeleri için imkanlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Yeni sezonun tüm hanımlar için hayırlı, verimli ve güzel kazanımlarla dolu olmasını diliyorum".

Çeşitli hobi ve mesleki kurslar:

Hanım Evlerinde düzenlenen kurslar, el sanatlarından geleneksel sanatlara; farklı beceri alanlarından kişisel gelişim çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Katılımcıların ilgi ve taleplerine göre şekillendirilen programlarla, hem boş zamanların verimli değerlendirilmesi hem de yeni mesleki yetkinliklerin kazandırılması hedefleniyor.

Bu eğitimlerin bir diğer önemli boyutu, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sunmasıdır. Mesleki eğitimler sayesinde kursiyerlerin yeni beceriler edinmesi, iş imkanlarına erişimini ve sosyal dayanışmayı artırıyor. Pursaklar Hanım Evleri, aynı zamanda yeni dostlukların kurulduğu ve deneyimlerin paylaşıldığı bir platform işlevi görüyor.

Katılım ve devamlılık için sağlanan imkanlar:

Pursaklar Belediyesi, kadınların ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için kaynak ve program çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Yeni dönemde hem manevi hem de kültürel içerikli çalışmaların yanı sıra hobi ve mesleki kurslar ile sosyal etkinliklerin sürdürüleceği vurgulanıyor. Hanım Evlerindeki eğitimlerin yoğun katılımla başlaması, programlara duyulan ilginin göstergesi oldu.

Sonuç olarak, Pursaklar Hanım Evlerinde açılan yeni sezon, kadınların bilgi, beceri ve sosyal sermayelerini güçlendirmeye odaklanan kapsamlı bir program sunuyor. Meal Tefsir Dersi ile başlayan dönem, hobi ve mesleki kurslarla zenginleşerek devam edecek.

PURSAKLAR'DA KADINLARA YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL VE EĞİTİM FAALİYETLERİNİN ADRESLERİNDEN OLAN PURSAKLAR BELEDİYESİ'NE BAĞLI PURSAKLAR HANIM EVLERİNDE YENİ DÖNEM EĞİTİMLERİ BAŞLADI.