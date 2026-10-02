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Sason'da eğitim seferberliği: YKS kursları ve okuma-yazma atılımı

Sason Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Halk Kütüphanesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle YKS ve okuma-yazma kursları başlatıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sason'da eğitim seferberliği: YKS kursları ve okuma-yazma atılımı

Proje kapsamı:

Sason Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Halk Kütüphanesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan eğitim çalışması, ilçede eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve başarı düzeyini artırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında hem üniversiteye hazırlanan gençlere hem de yetişkinlere yönelik kurslar düzenleniyor.

YKS destek kursları:

İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde verilen destekleme kursları, üniversite hayali kuran öğrencilerin sınava daha donanımlı hazırlanmasını hedefliyor. Kurslarda Matematik, Türkçe, Fizik ve Edebiyat branşlarında eğitim veriliyor. Ayrıca öğrencilere sınav sürecini daha verimli geçirebilmeleri için öğrenci koçluğu ve sınav rehberliği hizmetleri de sunuluyor.

Bu eğitimlerle öğrencilerin yalnızca akademik eksikleri giderilmekle kalmayıp, doğru ders çalışma yöntemleri geliştirmeleri, zaman yönetimi becerilerini artırmaları ve sınav sürecine daha bilinçli girmeleri hedefleniyor.

Okuma-yazma seferberliği:

Sason İlçe Halk Kütüphanesi'nde başlatılan okuma-yazma kursları her yaştan vatandaşın katılımına açık şekilde planlandı. Kurslar aracılığıyla okuma ve yazma öğrenmek isteyen yetişkinlere destek sağlanması ve eğitim hizmetlerinin toplumun geniş kesimlerine ulaştırılması amaçlanıyor.

Kurslar, ilçede eğitim imkânlarının yaygınlaştırılması ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine doğrudan katkı sunacak şekilde organize ediliyor. Hem gençlere hem de yetişkinlere yönelik eş zamanlı çalışmaların, toplum genelinde eğitim erişimini artırması bekleniyor.

Yetkililer yürütülen çalışmaların ilçede eğitim seviyesinin yükseltilmesine ve vatandaşların eğitim imkânlarına daha kolay erişmesine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

BATMAN&#039;IN SASON İLÇESİNDE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE BAŞARI SEVİYESİNİ ARTIRMAK...

BATMAN'IN SASON İLÇESİNDE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE BAŞARI SEVİYESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA KAPSAMLI BİR EĞİTİM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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