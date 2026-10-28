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Pyrgos'ta Erzincan rüzgârı: milli çiftler kategorisinde zafer

Yunanistan'ın Pyrgos kentinde düzenlenen COMEBA II Mediterranean Championships 2026'da Erzincanlı Gökay Göl ile Nisa Nur Çimen karışık çiftlerde şampiyon oldu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 08:44

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Pyrgos'ta Erzincan rüzgârı: milli çiftler kategorisinde zafer

Pyrgos'ta Erzincan rüzgârı: milli çiftler kategorisinde zafer

Yunanistan'ın Pyrgos kentinde düzenlenen COMEBA II Mediterranean Championships 2026 turnuvasında Erzincanlı millî badmintoncular önemli bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı forma altında mücadele eden sporcular, elde ettikleri derecelerle hem Türkiye'ye hem de Erzincan'a gurur yaşattı.

Erzincanlı sporcuların başarıları:

Turnuvada karışık çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaşan isimler Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen oldu. Ayrıca Gökay Göl, çift erkekler kategorisinde de bölge şampiyonluğu elde ederek kürsüde birden fazla başarıya imza attı.

Kentte ve antrenörlerdeki yankı:

Erzincanlı sporcuların uluslararası arenadaki başarıları kentte sevinçle karşılandı. Sporcuların yetişmesinde emeği bulunan antrenörler ve destek veren ekipler tebrik edildi; başarıların artarak devam etmesi temennileri paylaşıldı.

Millî sporcuların Türkiye ve Erzincan'ı uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil ettiği vurgulandı ve bu tür organizasyonların genç sporcuların gelişimi için taşıdığı önem hatırlatıldı.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONDA AY-YILDIZLI FORMAYLA MÜCADELE EDEN GÖKAY GÖL VE NİSA NUR ÇİMEN...

ULUSLARARASI ORGANİZASYONDA AY-YILDIZLI FORMAYLA MÜCADELE EDEN GÖKAY GÖL VE NİSA NUR ÇİMEN, KARIŞIK ÇİFTLER KATEGORİSİNDE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI. GÖKAY GÖL AYRICA ÇİFT ERKEKLER KATEGORİSİNDE DE BÖLGE ŞAMPİYONLUĞU ELDE ETTİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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