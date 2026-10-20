Dolar 49,5739 +0,03%
Euro 55,7218 +0,25%
Bist 11.523,94 +0,82%
Altın Gram 6.602,95 -0,42%
EUR/USD 1,1235 +0,16%
Brent Petrol 110,65 +1,00%
--°

Rahim kanserinde ameliyat: hastaya ve tümöre göre kişiselleştirilen strateji

Cerrahi tedavi; hastalığın evresi, tümörün tipi ve hastanın genel durumu göz önünde bulundurularak planlanıyor; ek tedaviler patoloji sonrası belirleniyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Rahim kanserinde ameliyat: hastaya ve tümöre göre kişiselleştirilen strateji

Rahim kanserinde cerrahi yaklaşımın temel ilkeleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şehadet Özden, rahim kanserinde cerrahi tedavinin bir şablonla uygulanmadığını, planlamanın öncelikle hastalığın evresi ve tümörün özelliklerine göre yapıldığını belirtiyor. Hastalığın evresi, tümörün hücresel tipi ve derecesi ile hastanın genel sağlık durumu, anestezi riskleri ve doğurganlık beklentisi tedavi kararlarında belirleyici rol oynuyor.

Hastalığın evresi ve ameliyatın kapsamı:

Op. Dr. Özden'e göre cerrahi girişimin genişliği, hastalığın yayılımına bağlı olarak değişiyor. Erken evre vakalarda genellikle rahim ve yumurtalıkların alınmasına yönelik cerrahi tercih edilirken; riskin yüksek olduğu veya tümörün çevre dokulara yayıldığı durumlarda lenf bezleri ve çevre organların ameliyata dahil edilmesi gerekebiliyor. Cerrahinin temel amacı, görülebilen tümör dokusunu mümkün olduğunca tamamen çıkarmaktır.

Doğurganlık, yumurtalık korunması ve kapalı cerrahi seçenekleri:

Yumurtalık ve tüplerin alınması kararı, hastanın yaşı ve hastalığın özelliklerine göre veriliyor. Menopoz öncesi, çok erken evre ve uygun tümör özelliklerine sahip genç hastalarda yumurtalıkların korunması seçenekleri değerlendirilebiliyor. Ayrıca uygun olgularda laparoskopik veya robotik cerrahi gibi kapalı yöntemler uygulanabiliyor; bu yöntemler daha az kanama, daha az ağrı ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabiliyor.

Ameliyat sonrası planlama ve cerrahi uygun olmayan olgular:

Ameliyat sonrası hangi ek tedavilerin uygulanacağı, patoloji incelemesi sonuçlarına göre netleşiyor. Patolojide tümörün rahim duvarındaki yayılım derinliği, damar tutulumu ve lenf bezi yayılımı gibi bulgular değerlendirilerek hastanın tekrarlama riski hesaplanıyor ve buna göre radyoterapi, kemoterapi veya hormon tedavisi gibi ek tedaviler planlanıyor. Öte yandan, hastalığın ileri evrede olması veya hastanın eşlik eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle anestezi almasının uygun olmaması gibi durumlarda cerrahi tercih edilmeyebiliyor; bu vakalarda cerrahi dışı tedavi seçenekleri gündeme geliyor.

Özetle, rahim kanserinde cerrahi tedavi tek tip bir yaklaşım değil; her hasta için hastalığın evresi, tümörün biyolojik özellikleri ve bireyin genel durumu dikkate alınarak kişiselleştirilen bir strateji uygulanıyor.

RAHİM KANSERİNDE CERRAHİ TEDAVİNİN HASTALIĞIN EVRESİ VE TÜMÖRÜN ÖZELLİKLERİNE GÖRE PLANLANDIĞINA...

RAHİM KANSERİNDE CERRAHİ TEDAVİNİN HASTALIĞIN EVRESİ VE TÜMÖRÜN ÖZELLİKLERİNE GÖRE PLANLANDIĞINA DİKKAT ÇEKEN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. ŞEHADET ÖZDEN, "CERRAHİ TEDAVİNİN KAPSAMI HASTALIĞIN YAYILIMINA GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR. HASTANIN GENEL SAĞLIK DURUMU VE DOĞURGANLIK BEKLENTİSİ DE TEDAVİ PLANINDA DİKKATE ALINIRKEN, AMELİYAT SONRASINDA UYGULANACAK EK TEDAVİLERE İSE PATOLOJİ SONUÇLARINA GÖRE KARAR VERİLİYOR" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Talas'ta simülasyon eğitimi emniyet kemerinin önemini gösterdi
images

İscehisar'da gıda güvenliği için kapsamlı denetim turu
images

Çay'da çiftçiye nefes: yüzde 50 hibeli 56 ton buğday tohumu dağıtıldı
images

Gençler Bolvadin'de sabah namazında buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Türk halı ihracatı küresel zorluklara rağmen 2 milyar doları aştı

Aynaların çarpışması tartışmayı ölümle sonuçlandırdu; sanığa 18 yıl hapis

Darıca'da zeytin şenliği Buray'la şarkıya dönecek

Bahçeli'den yol haritası: lider ülke ve süper güç hedefi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi