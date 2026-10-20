Rahim kanserinde ameliyat: hastaya ve tümöre göre kişiselleştirilen strateji

Rahim kanserinde cerrahi yaklaşımın temel ilkeleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şehadet Özden, rahim kanserinde cerrahi tedavinin bir şablonla uygulanmadığını, planlamanın öncelikle hastalığın evresi ve tümörün özelliklerine göre yapıldığını belirtiyor. Hastalığın evresi, tümörün hücresel tipi ve derecesi ile hastanın genel sağlık durumu, anestezi riskleri ve doğurganlık beklentisi tedavi kararlarında belirleyici rol oynuyor.

Hastalığın evresi ve ameliyatın kapsamı:

Op. Dr. Özden'e göre cerrahi girişimin genişliği, hastalığın yayılımına bağlı olarak değişiyor. Erken evre vakalarda genellikle rahim ve yumurtalıkların alınmasına yönelik cerrahi tercih edilirken; riskin yüksek olduğu veya tümörün çevre dokulara yayıldığı durumlarda lenf bezleri ve çevre organların ameliyata dahil edilmesi gerekebiliyor. Cerrahinin temel amacı, görülebilen tümör dokusunu mümkün olduğunca tamamen çıkarmaktır.

Doğurganlık, yumurtalık korunması ve kapalı cerrahi seçenekleri:

Yumurtalık ve tüplerin alınması kararı, hastanın yaşı ve hastalığın özelliklerine göre veriliyor. Menopoz öncesi, çok erken evre ve uygun tümör özelliklerine sahip genç hastalarda yumurtalıkların korunması seçenekleri değerlendirilebiliyor. Ayrıca uygun olgularda laparoskopik veya robotik cerrahi gibi kapalı yöntemler uygulanabiliyor; bu yöntemler daha az kanama, daha az ağrı ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabiliyor.

Ameliyat sonrası planlama ve cerrahi uygun olmayan olgular:

Ameliyat sonrası hangi ek tedavilerin uygulanacağı, patoloji incelemesi sonuçlarına göre netleşiyor. Patolojide tümörün rahim duvarındaki yayılım derinliği, damar tutulumu ve lenf bezi yayılımı gibi bulgular değerlendirilerek hastanın tekrarlama riski hesaplanıyor ve buna göre radyoterapi, kemoterapi veya hormon tedavisi gibi ek tedaviler planlanıyor. Öte yandan, hastalığın ileri evrede olması veya hastanın eşlik eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle anestezi almasının uygun olmaması gibi durumlarda cerrahi tercih edilmeyebiliyor; bu vakalarda cerrahi dışı tedavi seçenekleri gündeme geliyor.

Özetle, rahim kanserinde cerrahi tedavi tek tip bir yaklaşım değil; her hasta için hastalığın evresi, tümörün biyolojik özellikleri ve bireyin genel durumu dikkate alınarak kişiselleştirilen bir strateji uygulanıyor.

RAHİM KANSERİNDE CERRAHİ TEDAVİNİN HASTALIĞIN EVRESİ VE TÜMÖRÜN ÖZELLİKLERİNE GÖRE PLANLANDIĞINA DİKKAT ÇEKEN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. ŞEHADET ÖZDEN, "CERRAHİ TEDAVİNİN KAPSAMI HASTALIĞIN YAYILIMINA GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR. HASTANIN GENEL SAĞLIK DURUMU VE DOĞURGANLIK BEKLENTİSİ DE TEDAVİ PLANINDA DİKKATE ALINIRKEN, AMELİYAT SONRASINDA UYGULANACAK EK TEDAVİLERE İSE PATOLOJİ SONUÇLARINA GÖRE KARAR VERİLİYOR" DEDİ.