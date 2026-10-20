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Kars'ta otobüs yolculuğunda vücuda gizlenmiş 307,94 gram metamfetamin bulundu

Kars'ta düzenlenen operasyonda otobüste yakalanan iki İran uyruklu şüphelinin vücudundan 12 paket halinde toplam 307,94 gram metamfetamin çıkarıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kars'ta otobüs yolculuğunda vücuda gizlenmiş 307,94 gram metamfetamin bulundu

operasyon ve yakalama:

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında il merkezinde bir yolcu otobüsünde seyahat eden iki kişi tespit edilip yakalandı.

şüpheliler ve iç beden muayenesi:

Yapılan incelemede yakalananların İran uyruklu olduğu, birinin erkek diğerinin kadın olduğu tespit edildi. Şüphelilerin iç beden muayenelerinde vücutlarına paketlenmiş halde uyuşturucu taşımakta oldukları belirlendi. Muayeneler sonucunda toplam 12 paket halinde 307,94 gram metamfetamin ele geçirildi.

adli süreç ve emniyetin çalışmaları:

Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak F.B. ve P.A. hakkında işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

PAKET YAPIP MAKATINDAN VÜCUDUNA YERLEŞTİRDİKLERİ UYUŞTURUCULARI GÜMRÜKTEN GEÇİREMEDİLER.

PAKET YAPIP MAKATINDAN VÜCUDUNA YERLEŞTİRDİKLERİ UYUŞTURUCULARI GÜMRÜKTEN GEÇİREMEDİLER.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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